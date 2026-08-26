В Казани стартовал Татарстанский нефтегазохимический форум

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстанский нефтегазохимический форум стартовал в Казани. Символический вентиль, знаменующий открытие мероприятия, повернул Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«В преддверии Дня работников нефтяной промышленности мы традиционно проводим Татарстанский нефтегазохимический форум, который стал одной из крупнейших отраслевых площадок страны», – заявил Минниханов.

Он подчеркнул, что для Татарстана форум имеет особое значение, так как нефтегазохимический сектор – это одна из базовых отраслей экономики республики и важное направление для технологического развития.

«Сегодня перед отраслью стоят масштабные задачи по обеспечению технологического лидерства, развитию отечественных технологий и оборудования, повышению эффективности производства, созданию новых продуктов с высокой добавленной стоимостью и подготовке квалифицированных кадров. Именно эти направления во многом определяют деловую повестку нынешнего форума», – подчеркнул Минниханов.

Раис Татарстана также поблагодарил иностранные делегации, в частности – из Белоруссии, Бахрейна, Азербайджана, Саудовской Аравии и других стран за интерес, проявленный к форуму.

«Важно, чтобы представленные здесь технологии и разработки находили применение на предприятиях, деловые контакты переросли в новые проекты, а выработанные решения служили дальнейшему развитию отрасли. Желаю всем участникам и гостям форума плодотворной работы, содержательных дискуссий и успешной реализации намеченных планов», – заключил Минниханов.