Минниханов осмотрел выставку «Казань: нефть, газ, химия»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Международную специализированную выставку «Казань: нефть, газ, химия» осмотрел сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов. Экспозиция развернулась на площадке выставочного комплекса Казань Экспо, в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума.

«Специализированная выставка объединила около 200 ведущих отраслевых компаний. Это компании из 24 регионов России и четырех зарубежных стран», – отметил Раис Татарстана на открытии форума.

Он подчеркнул, что главная задача форума – не только обозначить ключевые вопросы развития нефтегазохимического комплекса, но и обеспечить переход от их обсуждения к практической реализации.

«Важно, чтобы представленные здесь технологии и разработки находили применение на предприятиях, деловые контакты переросли в новые проекты, а выработанные решения служили дальнейшему развитию отрасли», – заявил Минниханов.

Свою продукцию на выставке представили крупные нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании, производители технологического и лабораторного оборудования, а также различные производства, начиная от рабочей одежды и заканчивая крупными промышленными двигателями и многие другие.

Отдельного внимания заслуживает специальная экспозиция «Хроники подвига: личный архив нефтяника». Здесь посетители могли познакомиться с историей развития отрасли в Татарстане, начиная с конца XIX.