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Происшествия 26 августа 2026 08:36

На складе Wildberries в Тамбовской области тушат пожар после атаки БПЛА

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В Котовске Тамбовской области после атаки БПЛА начался пожар на складе Wildberries, сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

«В результате ударов украинских БПЛА произошел пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания – более 100 000 кв. метров», – написал он в соцсетях.

Сотрясение мозга от взрывной волны получил один человек. Всех сотрудников эвакуировали.

Всего над областью за ночь сбили 16 БПЛА. Помимо склада после падения беспилотника загорелся дом в одном из СНТ.

#wildberries #атака БПЛА
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