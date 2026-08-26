На складе Wildberries в Тамбовской области тушат пожар после атаки БПЛА

В Котовске Тамбовской области после атаки БПЛА начался пожар на складе Wildberries, сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

«В результате ударов украинских БПЛА произошел пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания – более 100 000 кв. метров», – написал он в соцсетях.

Сотрясение мозга от взрывной волны получил один человек. Всех сотрудников эвакуировали.

Всего над областью за ночь сбили 16 БПЛА. Помимо склада после падения беспилотника загорелся дом в одном из СНТ.