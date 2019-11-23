Данные более миллиарда пользователей выложили в открытый доступ

(Казань, 23 ноября, «Татар-информ»). Нелегальную базу данных примерно 1,2 млрд пользователей обнаружили в Сети. Об этом сообщает портал Wired.

Специалист по кибербезопасности Винни Тройя нашел файл размером 4 терабайта на незащищенном сервере, созданном с использованием облачного сервиса Google Cloud.

База включала «связанные профили в социальных сетях, таких как Facebook, Twitter, LinkedIn и Github, истории работы <...>, почти 50 млн уникальных телефонных номеров и 622 млн уникальных адресов электронной почты», отмечает издание.

Судя по всему, большая часть сведений принадлежала компании People Data Labs, которая торгует данными примерно 1,5 млрд пользователей. По словам Тройи, утечку данных организовал либо хакер, либо клиент фирмы, выложивший имевшуюся в ее распоряжении информацию в открытый доступ.

Эксперт сообщил о своей находке в Федеральное бюро расследований. Вскоре после этого сервер был отключен. При этом ФБР не стало каким-либо образом комментировать инцидент.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что уязвимость ОС Android позволяла шпионить за пользователями через камеры смартфонов.

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