Владимир Путин поздравил экипаж Антона Шабалова с победой в ралли «Шелковый путь-2019»

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поздравил Антона Шибалова, Дмитрия Никитина, Ивана Татаринова из команды «КАМАЗ-Мастер» с победой в ралли «Шелковый путь-2019». Поздравление опубликовано на сайте Президента РФ.

«Уважаемые Антон Юрьевич, Дмитрий Николаевич и Иван Александрович! Поздравляю вас с блестящим выступлением на Международном ралли „Шелковый путь“», — говорится в сообщении.

Президент напомнил, что представители знаменитой команды «КАМАЗ-Мастер» не впервые поднимаются на высшую ступень пьедестала почета.

Он подчеркнул важность того, что команда и в этот раз подтвердила свое лидерство, проявила профессионализм и силу духа, вновь продемонстрировала надежность отечественной техники и мастерство экипажей, подарила зрителям, многочисленным любителям автоспорта яркие, незабываемые моменты.

Желаю вам новых свершений, благополучия и удачи, заключил Владимир Путин.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что экипаж Антона Шибалова преодолел всю дистанцию гонки за 26 часов 1 минуту 40 секунд и стал победителем ралли.

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