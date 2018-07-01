Совет по оборонным закупкам Индии одобрил покупку ЗРК С-400

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(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Совет по оборонным закупкам Индии во главе с министром обороны страны Нирмалой Ситхараман одобрил поправки в документ о приобретении у России зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Times of India.
После внесения соответствующих небольших корректив документ, по информации источников издания, будет направлен «в Министерство финансов для утверждения и в возглавляемый Премьер-министром [Нарендрой Моди] Комитет по безопасности для окончательного решения».
Ранее источники в Министерстве обороны России утверждали, что условия о поставке комплексов С-400 на сумму не менее 6 млрд долларов согласованы. При этом в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России отмечали, что переговоры о поставке ЗРК продолжаются.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Индия отказалась от совместного с Россией проекта по созданию истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) на базе российского Су-57.
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