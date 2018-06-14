Сергей Шнуров даст концерт в Казани во время ЧМ-2018

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(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров выступит в «Татнефть-арене» 5 июля – в разгар чемпионата мира по футболу.
Певец исполнит полюбившиеся поклонникам хиты, а также представит новые работы. Один из последних клипов на песню «Жужу» снят в стиле аниме совместно с певицей Глюкозой.
Еще один клип на композицию «Не Париж» был представлен к 8 Марта. Главная героиня – домохозяйка, исполняющая прихоти мужа, сидящего со сломанной ногой за компьютером. Но как только раздается телефонный звонок, она превращается в суперженщину, останавливающую метеорит, который падает на их дом в преддверии президентских выборов.
Помимо новых работ на концерте также прозвучат «Лабутены», «Очки Собчак», «В Питере – пить», WWW, «Ты работаешь в офисе», «Патриотка», «Не хочу на дачу», «Ах, уехала жена», «Мэджик пипл, вуду пипл» и многие другие памятные поклонникам песни.
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