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Татар-информ

6 июня 2018, 16:08

Общество

Управление ЗАГС РТ готово оперативно зарегистрировать браки болельщиков ЧМ-2018

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Фото: Салават Камалетдинов

Срок ожидания регистрации брака будет сокращен во время мундиаля.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Татарстане Управление ЗАГС готово оперативно зарегистрировать браки болельщиков, прибывших в Казань на матчи чемпионата мира по футболу. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Альбина Шавалеева.

«Законодательство Российской Федерации позволяет нам регистрировать брак независимо от места жительства. Закон позволяет нам при наличии условий сократить срок (срок ожидания регистрации брака равняется одному месяцу – прим. Т.и.)», – пояснила спикер, отвечая на вопрос ИА «Татар-информ».

При этом Шавалеева подчеркнула, что небольшие сложности могут возникнуть у иностранных граждан. «Но если они решат бюрократические вопросы с предоставлением соответствующих документов, мы готовы к тому, чтобы в период чемпионата мира в Казани и в республике родилось больше новых семей», – отметила начальник Управления ЗАГС.

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