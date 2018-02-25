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Сборная России по хоккею взяла «золото» Олимпиады-2018

25 февраля 2018, 10:16 , Фото: fhr.ru

Сборная России по хоккею взяла «золото» Олимпиады-2018 Сегодня россияне сразились с немцами в Канныне и одержали победу со счетом 4:3.
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(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Сборная России по хоккею завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сегодня россияне сразились с немцами в Канныне и одержали победу со счетом 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0), оказавшись сильнее в овертайме. По одной шайбе на счету Вячеслава Войнова и Никиты Гусева, две записал Кирилл Капризов. В сборной Германии отличились Феликс Шютц, Доминик Кагун и Йонас Мюллер.

Это вторая высшая награда Игр-2018 для России. Первую в копилку побед принесла фигуристка Алина Загитова.


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