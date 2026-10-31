Кузьмин заявил, что победа над «Факелом» поможет игрокам «Рубина» раскрыться

Фото: rubin-kazan.ru

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Олег Кузьмин прокомментировал победу над «Факелом» со счетом 1:0. Он отметил, что команда довольна результатом, однако в ее игре остаются проблемы. По мнению тренера, футболистам не хватило свежести, а поле было не лучшего качества. Его слова приводит пресс-служба клуба.

При этом в сложившейся ситуации победа оказалась важнее всего. Кроме того, «Рубин» впервые за долгое время завершил матч без пропущенных голов.

Кузьмин связал изменения в игре команды после перерыва с психологией. Поскольку казанцы давно не побеждали, футболисты думали о том, как удержать преимущество, хотя тренерский штаб просил их не опускаться слишком глубоко.

По словам Кузьмина, внешне игроки не испытывали давления перед встречей, хотя он не исключил, что некоторые могли переживать внутри. При этом команда была готова к матчу и настроена на победу. На предматчевой установке тренер попросил футболистов не думать о предыдущих неудачах.

Кузьмин уверен, что победа поможет игрокам раскрепоститься. Он отметил, что после выигранных матчей футболисты лучше восстанавливаются, а тренировочный процесс проходит легче.

Также исполняющий обязанности главного тренера рассказал, что ему помогает опыт работы с такими специалистами, как Курбан Бердыев, Леонид Слуцкий, Рашид Рахимов и Франк Артига. Каждый из них сталкивался с кризисными периодами в команде.