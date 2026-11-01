В России с 1 декабря изменятся правила возврата билетов на поезд

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С 1 декабря текущего, 2026 года в России изменятся правила возврата билетов на поезда дальнего следования. Сбор вырастет с нынешних 3,7 рубля до 1–10% от стоимости билета – в зависимости от времени, оставшегося до отправления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию РЖД.

«Размер сбора будет определяться в процентном соотношении к тарифу на проезд в зависимости от срока возврата проездного документа <...>», – отмечается в материалах Российских железных дорог.

Устанавливается следующая шкала:

– сбор в размере 1% – при возврате за 45 суток и более до отправления поезда;

– в размере 3% – при возврате в срок от 30 до 44 суток;

– в размере 5% – при возврате в срок от 10 до 29 суток;

– 10% – при возврате за десять и менее суток до отправления.

Таким образом, чем раньше пассажир возвратит билет, тем меньше окажется сбор.

Действовавший с 2020 года сбор в размере 3,7 рубля за возврат билета на поезд дальнего следования будет взиматься до 30 ноября 2026-го включительно.

Ранее, еще в июле, увеличить плату за возврат железнодорожных билетов, ограничив вместе с тем ее максимальный размер 10%, предложила ФАС России. В ведомстве тогда отмечали, что уменьшение сбора до минимального размера из-за пандемии коронавируса привело к увеличению числа возвратов более чем в три раза.

По информации перевозчиков, в 2025 году количество возвращенных билетов превысило 25 млн, причем повторно были выкуплены лишь 5,9 млн мест. Антимонопольщики утверждали, что предложенные ими и одобренные железнодорожниками изменения позволят сократить число возвратов, снизить искусственный дефицит и обеспечить наличие достаточного количества билетов, особенно в периоды сезонного спроса.