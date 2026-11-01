В Казани 31 октября был обновлен шестой за месяц температурный рекорд

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В столице Татарстана в последний день октября оказался обновлен шестой с начала месяца температурный рекорд – на этот раз был превышен показатель 18- и 93-летней давности. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Столбики термометров на метеостанции «Казань» поднялись до +12,3 градуса.

Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 31 октября в столице РТ был зафиксирован на той же метеостанции в 1993 и 2008 годах – он равнялся +12,0 градуса.

До этого в Казани 13 октября был побит рекорд 1896 года, 16 октября – 1923 и 1955 годов, 17 октября – 1917 года, 24 октября – 2005 и 2006 годов, а 27 октября – 2019 года.

Ранее синоптики рассказали, что в Татарстане до конца недели сохранится теплая и сухая погода с перепадами температур до 23 градусов. Подробнее о «царстве антициклонов», которое уже скоро прекратится в республике, читайте в материале «Татар-информа». Ноябрь в регионе прогнозируется на один градус теплее нормы.