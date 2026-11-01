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На главную ТИ-Спорт 1 ноября 2026 14:08

Фигуристка Плескачева выиграла третий этап Гран-при России в Красноярске

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Фигуристка Плескачева выиграла третий этап Гран-при России в Красноярске
Фото: Юлия Комарова / fsrussia.ru

Москвичка Лидия Плескачева стала победительницей третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию, проходящего в Красноярске. Суммарно в короткой и произвольной программах она набрала 224,82 балла (78,65 + 146,17).

Второй стала Вероника Яметова из Московской области, набравшая по итогам двух программ 213,45 балла (72,13 +141,32). Третье место заняла Анна Фролова из Санкт-Петербурга с 211,97 балла (75,78 + 136,19).

Таким образом, в произвольной программе состав тройки лидеров не изменился по сравнению с короткой, но Яметова показала лучший результат, чем Фролова.

Для Плескачевой нынешний этап Гран-при России стал дебютом на взрослом уровне. В произвольной программе она исполнила тройной аксель. Накануне после проката короткой программы она отмечала, что работает над этим элементом.

Ранее в одиночном катании среди мужчин на этапе Гран-при в Красноярске лучшим стал Петр Гуменник.

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#фигурное катание
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