Фигуристка Плескачева выиграла третий этап Гран-при России в Красноярске

Фото: Юлия Комарова / fsrussia.ru

Москвичка Лидия Плескачева стала победительницей третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию, проходящего в Красноярске. Суммарно в короткой и произвольной программах она набрала 224,82 балла (78,65 + 146,17).

Второй стала Вероника Яметова из Московской области, набравшая по итогам двух программ 213,45 балла (72,13 +141,32). Третье место заняла Анна Фролова из Санкт-Петербурга с 211,97 балла (75,78 + 136,19).

Таким образом, в произвольной программе состав тройки лидеров не изменился по сравнению с короткой, но Яметова показала лучший результат, чем Фролова.

Для Плескачевой нынешний этап Гран-при России стал дебютом на взрослом уровне. В произвольной программе она исполнила тройной аксель. Накануне после проката короткой программы она отмечала, что работает над этим элементом.

Ранее в одиночном катании среди мужчин на этапе Гран-при в Красноярске лучшим стал Петр Гуменник.