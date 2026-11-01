СФР: Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды

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В следующем, 2027 году страховые пенсии в России будут проиндексированы дважды: на 6,8% с 1 февраля и на 3,3% с 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда России, ссылаясь на принятый Государственной Думой РФ проект бюджета фонда на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

Двухэтапное повышение страховой пенсии затронет 37,5 млн человек, а всего в будущем году пенсии в РФ будут получать 43 млн. Социальные пенсии будут увеличена на 6,8% с 1 апреля.

Помимо прочего, с 1 февраля на те же 6,8% вырастут ежемесячные денежные выплаты и компенсации, получателями которых являются 17 млн федеральных льготников. Речь идет в том числе о ветеранах, инвалидах и пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Решение о предстоящем двукратном повышении страховых пенсий было принято в текущем году. По оценке Министерства финансов РФ, средний размер пенсии по старости к концу года составит 29 904 рубля, а увеличатся они примерно на 2,6 тыс. рублей.

Впрочем, уже в ноябре этого года пенсии вырастут у некоторых категорий россиян. Речь идет, в частности, о пожилых людях, которым в октябре исполнилось 80 лет. С ноября они начнут получать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии, приблизительно равную 10 тыс. рублей.