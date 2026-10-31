Собчак назвала бессмысленным запрет на въезд в Латвию ей и Богомолову

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала решение властей Латвии запретить ей и ее супругу, режиссеру Константину Богомолову, въезд в страну. Она назвала этот шаг «глупой демонстрацией», которая, по ее мнению, свидетельствует лишь о бессилии, передает РБК.

Ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже внесла Собчак и Богомолова в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Ограничение действует бессрочно. Причину такого решения глава МИД не назвала.

Собчак отметила, что давно не посещает Латвию, однако выразила недоумение отсутствием объяснений со стороны властей. Она также заявила, что решение запретить въезд ей и Богомолову выглядит бессмысленной демонстрацией, и напомнила о вкладе россиян в экономику балтийской страны.

В апреле Латвия запретила въезд спецпредставителю Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому, комиссару российского павильона на Венецианской биеннале Анастасии Карнеевой и соосновательнице компании Smart Art Анастасии Винокуровой.

В 2025 году въезд в страну ограничили российскому актеру Павлу Прилучному и телеведущей Первого канала Екатерине Андреевой. Ранее, в 2024 году, МИД Латвии объявил персонами нон грата дизайнера Артемия Лебедева и комика Валерия Пономарева.

В 2023 году Латвия запретила въезд 35 россиянам. Среди них были певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, комик Станислав Старовойтов и телеведущий Руслан Осташко.