Молодежь вышла на протесты более чем в 30 городах Германии

Масштабные молодежные демонстрации проходят более чем в 30 городах Германии, включая Берлин, Гамбург, Кельн, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт. Акции организовала инициатива Gen Z regelt («Поколение Z решает»), которая рассчитывает собрать по всей стране около 160 тыс. участников, сообщает ТАСС.

В Берлине демонстрация проходит у Бранденбургских ворот. По данным организаторов, в ней заявлено более 10 тыс. человек. Протестующие выступают против возможного возвращения воинской повинности, требуют увеличить расходы на образование, здравоохранение и защиту климата, а также принять дополнительные меры для сдерживания роста стоимости жизни.

Еще одну акцию примерно с 500 участниками планируют провести вечером на площади Розенталер-плац в Берлине. Она пройдет под лозунгом «С поколения Z хватит». Ожидается, что к ней присоединятся в том числе пропалестинские активисты и представители левых радикальных движений.

Безопасность в немецкой столице обеспечивают около 1,5 тыс. полицейских. Организаторы неоднократно заявляли, что выступают исключительно за мирные акции, и призывали участников не поддаваться на провокации. При этом правоохранительные органы не исключают беспорядков и столкновений демонстрантов с полицией. Протесты проходят в день празднования Хеллоуина, который отмечают в ночь на 1 ноября.

В полиции также сообщили, что в социальных сетях некоторые экстремистские группировки, в частности левого толка, призывали своих сторонников присоединиться к демонстрациям. Поэтому правоохранительные органы по всей стране перешли в режим повышенной готовности.

В преддверии акций многие модные бутики в Берлине и других городах закрыли витрины деревянными щитами. Некоторые магазины предупредили посетителей, что 30 октября завершат работу раньше обычного. Предприниматели опасаются погромов, подобных тем, что ранее произошли во Франции.