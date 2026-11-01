РИА Новости: FIS не хочет давать нейтральный статус Большунову

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не хочет предоставлять нейтральный статус трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову, представляющему Республику Татарстан на домашних соревнованиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный, но информированный источник.

Собеседник агентства утверждает, что Большунову «предложили подождать до следующего сезона, несмотря на то, что он уволился из ЦСКА».

FIS 2 сентября сообщила о допуске россиян до турниров под эгидой организации в сезоне 2026–2027 годов в нейтральном статусе, а 22 сентября – изменила условия подачи заявки на его получение.

Тогда из перечня обстоятельств, делающих обретение нейтрального статуса невозможным, исчезло упоминание структур, аффилированных с Вооруженными силами и органами национальной безопасности. Это открыло возможность возвращения на международные состязания спортсменам, связанным с «Динамо» и ЦСКА.

Позднее появилась информация, что международная федерация запросила у российского лыжника дополнительные документы, что может затянуть процедуру получения нейтрального статуса.

Большунов фигурирует в предварительном списке состава сборной России на первые два этапа Кубка мира – в финской Руке и норвежском Тронхейме. Однако нейтрального статуса у него всё еще нет. При этом для нейтральных спортсменов из РФ предусмотрена максимальная квота, действовавшая на момент отстранения – то есть 12 мужчин и 12 женщин.