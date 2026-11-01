«Нефтехимик» в гостях сыграет с «Сибирью» – встреча станет третьей в сезоне

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Нижнекамский «Нефтехимик» сегодня в третий раз с начала сезона сыграет с «Сибирью» из Новосибирска. Игра пройдет на новосибирской «Сибирь-Арене», она начнется в 13.30 по московскому времени.

На данный момент нижнекамцы с 25 очками находятся на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Новосибирцы успели заработать 19 очков и занимают пока десятое место на Востоке.

Ранее соперники провели между собой 52 матча. На счету «Нефтехимика» 26 побед, включая три в овертайме. У «Сибири» тоже 26 побед, из которых четыре в овертайме и пять по буллитам. Разница шайб составляет 125:123 в пользу новосибирского клуба.

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ команды встречались дважды, и обе игры завершились поражениями сибиряков. «Волки» оказались сильнее «снеговиков» 16 сентября на чужом льду (3:0) и 4 октября на своем (3:2).

В предыдущем туре «Нефтехимик» уступил дальневосточному «Адмиралу» со счетом 3:4, а «Сибирь» обыграла магнитогорский «Металлург» со счетом 5:2.