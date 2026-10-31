Церемония завершения форума Kazan Digital Week проходит в «Казань Экспо»

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Подошел к концу международный форум Kazan Digital Week – 2026. Церемония закрытия проходит в концертном зале им. Ильгама Шакирова МВЦ «Казань Экспо».

Перед собравшимися выступил Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

«За эти дни Казань вновь подтвердила статус одной из главных технологических площадок страны, открытой для диалога и обмена передовым опытом», – сказал Песошин.

Всего на мероприятие зарегистрировалось более 23,5 тысячи человек из 76 стран мира. В рамках деловой программы состоялось более 170 мероприятий. Свои идеи и экспертные оценки представили свыше 1200 специалистов, а более 300 ведущих ИТ-компаний из России и из-за рубежа продемонстрировали свои решения в рамках выставки и аллеи стартапов.

По итогам работы подписан ряд важных соглашений и меморандумов с участием Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, ведущих банков, университетов и разработчиков.

На церемонии закрытия вручили награды лучшим зарубежным стартапам, победителям Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры» и других конкурсов.