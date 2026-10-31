Фигурист из Татарстана Илья Мальков завоевал бронзу юниорского Гран-при России

Татарстанский фигурист Илья Мальков занял третье место на всероссийских соревнованиях юниорского Гран-при России в Красноярске. Об этом сообщили в канале Минспорта РТ в МАКСе.

По итогам короткой и произвольной программ спортсмен набрал 217,79 балла.

Победителем этапа стал Макар Солодников из Санкт-Петербурга, набравший 225 баллов. Серебро завоевал его земляк Глеб Ковтун с результатом 220,14 балла. После короткой программы Мальков шел вторым, но по итогам произвольной опустился на третье место. Солодников, наоборот, поднялся с пятой позиции на первую.

Фото: https://max.ru/id1655043416_gos