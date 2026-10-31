«Зенит-Казань» всухую обыграл «Нову» в матче Суперлиги

Фото: zenit-kazan.com

Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» одержал победу над «Новой» из Новокуйбышевска в матче четвертого тура мужской Суперлиги сезона-2026/2027. Казанская команда выиграла со счетом 3:0 (25:22, 25:23, 25:21).

В следующем туре «Зенит-Казань» встретится с красноярским «Енисеем», а «Нова» сыграет с нижегородским клубом «Горький». Оба матча пройдут в среду, 4 ноября.

Чемпионат России проходит в два этапа: предварительный раунд и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют друг с другом по два раза – дома и на выезде. Действующий чемпион Суперлиги – московское «Динамо».