ФБР и Трамп разошлись в оценке роли КНДР во взломе криптобиржи Binance

Президент США Дональд Трамп в 2018 году

Фото: kremlin.ru

Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов и Президент США Дональд Трамп разошлись в оценке роли Северной Кореи во взломе криптобиржи Binance, приведшем к краже более 6 млрд долларов.

Сначала ФБР обвинило в атаке на Binance северокорейскую хакерскую группировку TraderTraitor. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что специалисты самого бюро, Секретной службы и отдела уголовных расследований Налогового управления США пришли к выводу: сейчас хакеры конвертируют похищенные средства в другие криптовалюты – в основном в Ethereum (ETH). Правоохранители ожидают, что в дальнейшем их будут отмывать через DeFi-сервисы и мгновенные обменники.

ФБР опубликовало адреса более 600 криптовалютных кошельков, которые управляются данной хакерской группировкой или тесно связаны с ней.

В связи с этим спецслужба призвала операторов THORNode и RPC-узлов, биржи мгновенного обмена, DeFi-сервисы, фирмы, занимающиеся анализом блокчейна, и других участников сектора блокировать транзакции, связанные с этими счетами.

Несмотря на это, Дональд Трамп, еще во время своей первой каденции стремившийся улучшить отношения США с КНДР, усомнился в окончательном характере выводов, сделанных ФБР и другими американскими правоохранителями.

«Мы сейчас выясняем это. Мы не знаем, связано ли это с Северной Кореей, но если это так, то мы обсудим этот вопрос с Северной Кореей», – заявил американский лидер, отвечая в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида) на вопросы журналистов о взломе Binance (цитата по ТАСС).

О кибератаке на криптобиржу Binance стало известно 30 октября. По предварительной версии, хакеры получили доступ к личному ноутбуку одного из DevOps-инженеров. Это позволило им получить доступ к сервисной системе и провести несанкционированные транзакции по выводу средств.

Binance в качестве меры предосторожности на время приостановила вывод средств с кошельков клиентов. Уже в день взлома биржа объявила о начале возвращения активов пользователям, пострадавшим от кибератаки. Для этого площадка выделила 6,34 миллиарда долларов собственных средств. К 1 ноября компания отчиталась о восполнении примерно 95% от общей суммы похищенных активов.