Причиной смерти музыканта «Любэ» Тарасова стало онкологическое заболевание

Причиной смерти в возрасте 64 лет бэк-вокалиста группы «Любэ» Алексея Тарасова стало онкологическое заболевание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя коллектива.

«Он болел. У него был рак, уже были метастазы», – пояснил собеседник агентства.

Церемония прощания с музыкантом и его похороны пройдут 4 ноября, информирует РИА Новости, ссылаясь на представителя группы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на 65-м году жизни скончался музыкант Алексей Тарасов, на протяжении 27 лет бывший бэк-вокалистом группы «Любэ».

Алексей Тарасов родился 2 декабря 1961 года в Москве. Окончил дирижерско-хоровое отделение Московского музыкального училища имени М. М. Ипполитова-Иванова (ныне Государственный музыкально-педагогический институт того же имени). С 1989 года, почти с самого момента основания, был участником группы «Любэ». В основном выступал в качестве бэк-вокалиста, спорадически также отвечал за перкуссию.

До этого, в январе 2026 года, скончался бывший гитарист группы «Любэ» Юрий Рыманов.