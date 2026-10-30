Игумен Марк о пути к Богу: В наше время не то что монахом, человеком быть тяжело

С раннего детства он знал, что его место – в Церкви. Сам про себя он говорит, что Божия Матерь помогает ему во всем и передает его от одного своего чудотворного образа другому, а он относится к ней как к маме. Игумен Раифского монастыря Марк Виленский рассказал «Татар-информу» о том, как шел к Богу и с какими чудесами столкнулся на этом пути.





Игумен Раифского Богородицкого мужского монастыря отец Марк дал интервью «Татар-информу»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сохранилось фото, где я, семилетний, на Крещение Господне на крестном ходе»

Игумен Раифского Богородицкого мужского монастыря отец Марк, а тогда просто Марк Виленский, родился 15 февраля 1984 года в Украинской ССР, в городе Изюме Харьковской области.

Себя он хорошо помнит с раннего детства, и эти его воспоминания связаны с храмом.

– В храм меня приносили еще младенцем – мама и бабушка. У нас было как у всех: женщины ведь более восприимчивы к вере и религии, многие впитывали веру через мам и бабушек. Так и у меня было. Одни из самых ярких воспоминаний – как я ходил в храм в праздничные дни, лет пять мне было. Помню, на Рождество храм украшался, делали Рождественский вертеп, украшали елки, красивые пасхальные службы помню. Сохранилось фото, на нем мне лет семь, на праздник Крещения Господня я с фонарем на крестном ходе. У нас в городе источник святой есть, от храма до источника я шел крестным ходом.

«Сохранилось фото, на нем мне лет семь, на праздник Крещения Господня я с фонарем на крестном ходе» Фото: © из личного архива Марка Виленского

– Когда пришло осознание, что храм для вас – место особенное?

– Это был дошкольный период. Сначала я начал ходить в храм, потом ходил уже осознанно, потом стал вхож в алтарь – пономарил, помогал, это уже лет с десяти. Ближе к юношескому возрасту в свободное от школы время я начал помогать священнику в алтаре на всех службах: субботних, воскресных, праздничных. Я для себя решил, что пойду учиться в духовное учебное заведение, и с нетерпением ждал окончания девятого класса.

Уже тогда мне становилось скучно в школе, все больше интересовал храм. Я бывал в Святогорской лавре (Свято-Успенская Святогорская лавра – мужской монастырь Донецкой епархии), которая неподалеку от нашего города располагается. А когда мы посещаем такие места, мы эмоционально вдохновляемся.

«Архиепископ Алипий Погребняк дал мне первую рекомендацию в духовное учебное заведение – в Свято-Николо-Владимирское духовное училище города Свердловска Луганской области» Фото: patriarchia.ru

Мой духовник, ныне покойный, архиепископ Алипий Погребняк дал мне первую рекомендацию в духовное учебное заведение – в Свято-Николо-Владимирское духовное училище города Свердловска Луганской области.

Когда я решил поступать в духовное училище, мне было 15 лет. На тот момент я был уже настолько самостоятельным, что все документы для поступления, все справки, которые нужны, собрал сам, все сам узнал.

У мамы, помню, попросил только 20 гривен на дорогу. Мама так удивлена была, спросила: «А как же документы?» Я говорю: «Мам, я уже все собрал». Она, конечно, меня одного не отпустила, поехала вместе со мной, чтобы посмотреть, где я буду обучаться. С этого момента началась моя жизнь, так скажем, уже при церкви.

Параллельно с духовным училищем юный Марк учился в вечерней школе, понимал, что среднее образование нужно получить.

«Господи, прости меня, я свое желание выдавал за твою волю»

– Как родители отнеслись к вашему выбору?

– Все отнеслись хорошо. Семья моя была воцерковленная: мама, бабушка, братья, папа – все отнеслись спокойно. Они и до этого видели, что это – моя жизнь. Я все свободное время свое проводил в храме. Маме помогу, сделаю что-то по хозяйству и сразу бегу в храм.

В 2001 году Марк Виленский окончил духовное училище, а в 2003 году поступил в Российский православный университет святого Иоанна Богослова. Окончил его в 2008 году.

Закончил я университет – и вот вроде бы и образование есть, и какие-то предложения поступают, но ничего не происходит. И вот в этот период я получил очень важный урок, который Господь мне дал.

Я уже рассказывал, что в 15 лет сам сделал выбор и поехал учиться и вообще был всегда достаточно самостоятельным. Нас в семье так воспитывали. Мама была главным архитектором города, папа работал инженером-конструктором на приборостроительном заводе. Родители трудятся, поэтому мы с братьями должны были и дома порядок навести, и себя накормить – не ждать, пока мама придет с работы и все сделает. И вот этот, так скажем, комплекс самостоятельности сыграл со мной злую шутку в том плане, что у меня все было распланировано.

Я знал, что еду учиться, сначала заканчиваю духовное училище, потом поставил себе цель ехать учиться в Москву. И дальше, и дальше... То есть все по плану было. Но у Господа это по-другому работает.

«Не вы меня избрали, а я вас избрал», – сказано. И за этот урок, который Господь преподнес мне, я бесконечно благодарен. Вроде бы и образование к тому моменту у меня было, и люди меня знали, а ничего не получалось в плане рукоположения. И вот прошел год, второй – время шло, а ничего не происходило.

Я в тот период трудился в Высоко-Петровском монастыре в отделе образования и катехизации, а рукоположиться не получалось. И в какой-то момент я сел вечером и думаю: «Господи, прости меня. Я свое желание выдавал за твою волю». То есть это я хотел, а Бога в свои планы не посвятил. А у него на меня другие планы, значит, я не достоин, значит, это не мое, значит, для меня приготовлено что-то другое.

И вот как только я так подумал, через две недели стал священником.

«Не вы меня избрали, а я вас избрал», – сказано. И за этот урок, который Господь преподнес мне, я бесконечно благодарен» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сказать, что я был в шоковом состоянии, – ничего не сказать»

– Как вы попали в Татарстан?

– В 2010 году друг пригласил меня приехать к нему в Нижнекамск, он там служил. На тот момент я знать не знал про Казань и про Татарстан. Я поехал просто к нему в гости.

Мы с ним поездили по приходам, по району, посмотрели храмы, познакомились со священниками. Я попал на собрание благочиния, познакомился с благочинным Нижнекамского района, отцом Виталием Кузьминым. Погостил и уехал.

Друг мне звонит через несколько дней и спрашивает: «Ну что, как ты? Как тебе поездка?» Я говорю: «Слушай, очень мне понравилось, такая атмосфера среди духовенства и город красивый». «Так, может быть, приедешь сюда?» – спрашивает он. Я говорю: «А кто меня там ждет? Кому я там нужен?» Он говорит: «Отец Виталий может поговорить с владыкой, порекомендовать тебя».

Друг рассказал отцу Марку, что есть под Нижнекамском деревня Сухарево, а в ней – недостроенный храм и нет настоятеля. Еще через пару дней друг позвонил снова и сообщил, что владыка Анастасий – на тот момент митрополит Казанский и Татарстанский – ждет его на беседу.

«Захожу к владыке Анастасию. Он мне задал один-единственный вопрос: «Что вас привело в наше ханство?» И больше ничего» Фото: © tatmitropolia.ru

– Я приезжаю в Казань, еду в Епархиальное управление, которое раньше находилось на Челюскина. Захожу к владыке Анастасию. Он мне задал один-единственный вопрос: «Что вас привело в наше ханство?» И больше ничего. Дальше он открывает календарь и выбирает дату, когда меня рукоположить в дьяконы сначала, потом в священники.

И говорит: «13 июня давайте вас в дьякона рукоположим. Долго вас мучить не будем, через неделю – в священники».

Сказать, что я был в шоковом состоянии, – ничего не сказать, я и не предполагал, насколько все будет развиваться стремительно. 13 июня совершилась моя дьяконская хиротония, а через неделю владыка Анастасий рукоположил меня в священники. За эту неделю владыка ко мне присмотрелся и предложил мне остаться служить в Казани.

А мне хотелось себя реализовать и потрудиться, хотелось что-то своими руками сделать. Я сказал об этом владыке, он согласился. Сказал тогда: «Езжай в свою Сухаревку (отец Марк смеется, вспоминая, что владыка не запомнил название места), я тебя все равно оттуда вытащу». Такие он, знаете, пророческие слова произнес тогда.

И я поехал служить в село Сухарево Нижнекамского района. Там был недостроенный храм, а напротив было заброшенное здание бывшего сельсовета из двух комнат. Одну я использовал под алтарь, в дверном проеме висела занавеска – получились Царские врата. Престолом служили два сдвинутых офисных стола – никаких условий не было. Зимой нас грел электрический котел, который периодически ломался, и приходилось в холоде служить.

«Назначили меня в Сухарево в июне 2010-го, а через год, в сентябре 2011-го, я пригласил владыку Анастасия освящать храм» Фото: © tatmitropolia.ru

Но когда Господь преподал мне тот урок, когда я произнес те слова и через две недели стал священником, я уже не думал ни о чем. Ни о том, где я буду жить, ни о том, где именно я буду служить. Все в руках Божьих – по сей день этим и живу.

Господь говорит: «Твое дело – служить, трудиться, молиться, а я тебе все дам». И действительно, я приехал в незнакомый регион, незнакомый район, село, а через неделю приходит человек. Он думал, сельсовет тут находится, а там – храм, священник служит.

Потом присылает своего прораба: «Я такой-то такой-то». Что нужно?» Я говорю: «Ну вот, храм недостроенный. Будем рады любой помощи».

До революции там был храм, его разрушили, новый начали строить и не закончили. Этот человек сделал всё – от брусчатки, ограды до отделки храма. Появился у нас храм Казанской иконы Божией Матери.

Другой человек пришел, тоже спрашивает: «Что нужно?» Я говорю: «Стены есть, все есть, иконостас нужен». И тот человек сделал иконостас. Господь посылал всё. Одни люди мне помогали квартиру снимать, другие люди машину приобрели.

Когда я стал священником, я жил в Нижнекамске у своего друга, и мне приходилось добираться до Сухарево, там жилья не нашлось. Это километров тридцать примерно. Приходилось кого-то просить все время. В какой-то момент мне утром звонок, а я накануне сильно устал и решил выспаться. И вот я сплю, мне звонят.

– Марк Игоревич, здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Вам из автосалона звонят, приезжайте за машиной.

Я думаю, что шутка, и кладу трубку. Перезванивают.

– Марк Игоревич, вас беспокоят из автосалона Ford. Пожалуйста, приезжайте с паспортом, вас здесь ждет машина.

– Ребята, – говорю, – что это за розыгрыш?

– Вы Марк Виленский?

– Да. А с чего вообще? Кто?

– Человек попросил не называть свое имя, приезжайте.

Я приезжаю. Берут мои документы, оформляют и всё. У меня появился автомобиль.

Господь своим промыслом всё делает: «Твое дело – служи, молись, трудись, помогай людям, а я тебе всё дам».

Приход в Сухарево был небольшой, вспоминает отец Марк. На воскресную службу порядка пятидесяти человек собиралось, на праздники побольше. В основном, конечно, бабушки деревенские приходили.

– Приняли меня, слава Богу, хорошо. До этого священника у них не было, приезжали к ним из города служить, приезжали редко. И когда я приехал, все приняли меня с радостью. Первый приход – это, как говорят, первая любовь, на всю жизнь. Я буду помнить его до конца своих дней.

Назначили меня туда в июне 2010-го, а через год, в сентябре 2011-го, я пригласил владыку Анастасия освящать храм. Все это благодаря тем помощникам, труженикам, которые помогли. Владыка был очень удивлен, что за такой короткий срок храм был обустроен, и тогда он вручил мне первую награду – наперсный крест желтый.

«В мае 2014 года владыка Анастасий пригласил меня на беседу и предложил перейти в Казанскую Богородицкую обитель на послушание казначея с дальнейшей перспективой стать наместником» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Даже в самых смелых мечтах не мог представить, что стану наместником такого монастыря»

– В 2012 году образовалась Татарстанская митрополия. В Альметьевскую епархию назначили владыку Мефодия, а на Чистопольскую кафедру пока кандидатов не находилось. Но владыка Анастасий сказал, что все равно нужно организовывать отделы и епархиальную жизнь. На собрании Чистопольской и Нижнекамской епархии владыка определил мне быть секретарем епархии. С этого момента я стал чаще встречаться с владыкой по рабочим вопросам и сослужить с ним.

Уже тогда владыка приглашал меня перейти в Казанскую епархию. А меня все устраивало – мне было хорошо, никуда не хотелось. И я несколько раз отказывался. В мае 2014 года владыка Анастасий пригласил меня на беседу и предложил перейти в Казанскую Богородицкую обитель на послушание казначея с дальнейшей перспективой стать наместником.

Я, конечно, испугался этого предложения. Даже в самых смелых мечтах не мог представить, что могу стать наместником такого монастыря. Но в тот момент по настроению владыки в разговоре я понял, что назад идти нельзя, нужно соглашаться.

Я тогда сказал: «Владыка, для меня это очень неожиданно и страшно, но если с вашей поддержкой и помощью, то я готов нести это послушание».

За год до этих событий, в 2013 году, отца Марка постригли в монахи. Он вспоминает, что к тому моменту, когда его назначили в Казань, епархия уже находилась рядом с монастырем – владыка Анастасий был рядом, и отец Марк имел возможность в любой момент прийти к нему за советом. В мае 2014 года отец Марк стал казначеем Казанского Богородицкого мужского монастыря. А в декабре 2014-го Священный Синод в Москве утвердил его наместником этой обители. В январе 2015 года владыка Анастасий возвел его в сан игумена. Тогда о воссоздании храма Казанской иконы Божией Матери только мечтали.

Владыка Феофан возил на представление Святейшему Патриарху Кириллу эскизный проект храма Казанской иконы Божией Матери Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Надежда была, мысли были… Эскизный проект, который владыка Феофан возил на представление Святейшему Патриарху Кириллу и на который Патриарх наложил свою резолюцию, был сделан еще при владыке Анастасии. Он прекрасно понимал, что в центре города такую разруху никто не оставит, и уже тогда вел переговоры с властями, и люди находились, кто подготавливал документы. Поэтому надежды были.

То, что мне посчастливилось принимать участие в этом, – это колоссальный опыт, это удивительное время, хотя и непростое. Стройка – это всегда непросто. Это постоянные споры, сложные моменты.

Монастырь находится в буферной зоне Кремля, который охраняется ЮНЕСКО, – ничего нового нельзя привносить. Приходилось вести переговоры с Министерством культуры, с архитекторами. Но все равно это всё было удивительно.

«Раз Господь сохранил ребенка после операции, я его выношу»

– Казанская икона Божией Матери – это удивительный образ. И место это удивительное. До момента воссоздания собора на месте обретения иконы стояла часовенка. Появилась она трудами прихожанина Андрея Колмакова, в прошлом году его, к сожалению, не стало. Сейчас эта часовенка приспособлена под звонницу. Паломники приезжают: кто-то на место обретения, кто-то – к чудотворному образу.

Потом присылают свои свидетельства: на месте обретения иконы молились или возле самого образа – и получили то или иное утешение или разрешение своей проблемы. То есть даже само место обретения – свято.

Как бы ни пытались попрать или осквернить храм в свое время, а мы знаем, что собор снесли, построили табачную фабрику. Когда мы стали заниматься археологией и открыли фундаменты собора, увидели, что нижний храм в честь Рождества Божией Матери был по диагонали проштроблен и в алтарную часть, на место обретения, была выведена канализация. Вот такое изощренное осквернение. Это, к сожалению, было присуще безбожной власти.

«Казанская икона Божией Матери – это удивительный образ… Чудес по молитвам у этого святого образа очень много – письма приходят постоянно» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Но мы с вами видим, что Господь непопираем, его невозможно истребить и благодать невозможно снести, выкорчевать, уничтожить.

Мы знаем, что даже когда там была табачная фабрика, а на месте обретения – клумба цветочная, верующие приходили, и кто-то даже молился из-за ограды на это место. И чудеса были.

Запомнилась мне одна история. Семейная пара долго не могла родить ребенка. И вот получилось у них забеременеть, и женщина пошла на одно из обследований. А ей говорят, что беременность замершая и нужно делать операцию. А было это на праздник Казанской иконы Божией Матери. Супруг пошел на службу и крестный ход, а она – на операцию.

Он ее как мог утешал и молился. Сделали операцию, и через какое-то время ей нужно было идти на обследование к врачу. Она приходит к врачу:

– Вам же делали чистку?

– Да.

– Как это так? Вы же беременны!

Каким чудом это произошло, не знаю, но плод сохранился. Врач ей объясняет, что все равно надо делать операцию, поскольку ей после первого вмешательства и антибиотики кололи, и другие препараты – все это повлияет на плод. Она ответила: «Нет, я оставлю беременность. Если мне Господь сохранил ребенка после операции, то я его выношу».

Ребенок родился здоровым, и историю эту они связывают именно с Казанской иконой. Это чудо, которое меня поразило. Чудес по молитвам у этого святого образа очень много – письма приходят постоянно. В монастыре их все сохраняют и ведут записи.

«Для меня Царица Небесная – мама. У меня отношение к Божией Матери, как к маме родной. Я к ней прибегаю, прошу, разговариваю» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Царица Небесная всю жизнь меня сопровождает своими образами чудотворными: Песчанской иконой Божией Матери в Изюме, Казанской в Сухарево в Нижнекамском районе, в Казанским монастыре, сейчас – в Раифском монастыре.

Для меня она – мама. У меня отношение к Божией Матери, как к маме родной. Я к ней прибегаю, прошу, разговариваю. Когда я иду на службу в храм к образу, у меня на физиологическом уровне чувство, что я иду к человеку, не к иконе. Чувство, что она здесь, рядом. Такое вот отношение к Божьей Матери – самое-самое близкое и трепетное, как к родному человеку.

«Те люди, кто начинал строить Казанский собор, к окончанию строительства стали другими людьми»

– Что для вас было самым сложным в период воссоздания храма Казанской иконы Божией Матери?

– Самым сложным было сохранить благодушное настроение во время строительства. Все-таки это не просто здание, не просто какой-то строительный объект, а храм Божий.

А команда, которая собралась на работы, была разношерстная: проектанты, архитекторы, строители, реставраторы, художники. И, как на всех стройках, – где-то споры, где-то разговоры на повышенных тонах. Для меня важно было, чтобы люди относились к храму не просто как к какому-то строительному объекту, а чтобы они воодушевились.

«Самым сложным было сохранить благодушное настроение во время строительства. Все-таки это не просто здание, не просто какой-то строительный объект, а храм Божий» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Каждую неделю по средам у нас были совещания, а после них чаепитие. И вот за этим чаепитием я старался всех привести к единому знаменателю.

То есть сначала на совещании все спорят, атмосфера накаляется. А потом в разговоре все успокаивается. И, слава Богу, получилось. Господь от нас просит и ждет, что мы не просто стены будем возводить, а прежде всего, строить храм – нерукотворный храм своей души внутри себя, куда бы мог вселиться Святой Дух. Чтобы ему было место в душе среди битых кирпичей, развалин, сорняка гордыни, амбиций, злости.

Хочу отметить – те люди, которые пришли в начале строительства, к его завершению были уже совсем другими людьми. И в плане общения, и в плане обсуждения каких-то моментов. Слава Богу, получилось все колючки, все углы сгладить. И люди изменились.

«Когда владыка Кирилл спросил меня о том, не хочу ли я перейти на служение в Раифский монастырь, я сказал – если владыка меня видит, если я достоин, я согласен, но для меня это было неожиданно» Фото: © tatmitropolia.ru

«Туристы нас не смущают, не беспокоят и не раздражают»

– Как вы приняли новость о том, что вам придется покинуть одну значимую для Татарстана обитель и возглавить другую, не менее, наверное, значимую?

– Воспринял с удивлением, но и с послушанием. За годы служения моего в сане монаха-священника я понял, как хорошо и легко жить по послушанию. Тебе священноначалие говорит – ты идешь и делаешь. Зачастую ты внутри себя не согласен, но если преодолеть в себе это, пойти и сделать так, как тебе сказали, то потом спустя какое-то время ты понимаешь, что это было правильно, так должно было быть.

И когда владыка Кирилл спросил меня о том, не хочу ли я перейти на служение в Раифский монастырь, я сказал – если владыка меня видит, если я достоин, я согласен, но для меня это было неожиданно.

Богородица так на сердце положила: потрудился у одного образа чудотворного – надо потрудиться и у другого. Я воспринял спокойно и с благодарностью, раз Господь и Богородица считают меня достойным для того, чтобы здесь потрудиться.

«Люди приезжают помолиться у чудотворного Грузинского образа» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– Какие задачи стоят перед вами и какие задачи вы сами перед собой ставите?

– Главная задача монахов – это служба в монастыре, мы должны нести череду богослужений суточного круга. Потоку туристов или паломников мы счет не ведем, мы не ставим себе целью его увеличить. Люди всегда будут стремиться в те места, где им комфортно. А мы, как священники, монахи, должны совершать служение, и в том числе миссионерского характера. Когда люди сюда приезжают, мы проводим экскурсии, мы с ними общаемся.

У нас есть миссионерская беседка при монастыре, там в определенные часы сидит человек, и любой паломник или турист может зайти пообщаться на интересующую его тему.

Туристы нас не смущают, не беспокоят и не раздражают. Мы понимаем: раз люди едут, они хотят соприкоснуться со святыней. В наше время непростое, когда наше Отечество переживает сложный период, людям хочется какого-то утешения, вдохновения. И, конечно же, им хочется помолиться за близких, которые несут подвиг своего служения в специальной военной операции.

Люди приезжают помолиться у чудотворного Грузинского образа, помолиться в храмах. У нас ежедневно совершаются молебны об участниках специальной военной операции. Поэтому наша задача – это, прежде всего, служение Богу, помощь людям и духовное самосовершенствование.

Увы, в монастырь каждый из нас приходит со своими изъянами. Мы все поражены грехом, а грех – это болезнь. Здоровых людей очень мало. А духовная болезнь – она гораздо сложнее, чем болезнь физическая. Физическую болезнь ты можешь вылечить, приняв таблетку или сделав операцию. А духовная болезнь может тянуться из года в год.

Наша цель – это служба Богу в храме, прославление Царицы Небесной в Её Чудотворном образе Раифском Грузинском и борьба со своими грехами, страстями, изменение себя.

«Туристы нас не смущают, не беспокоят и не раздражают… В наше время непростое, когда наше Отечество переживает сложный период, людям хочется какого-то утешения, вдохновения» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Не знаешь, где тяжелее – в монашеской жизни или в семейной»

– Сложно быть монахом?

– Вы знаете, в наше время не только монахом сложно быть, а сложно быть человеком вообще.

Один старец новопостриженному сказал, что его постригли в ангельский образ. Но ты, говорит, человеческий образ постарайся сохранить.

Мне кажется, в наше время, когда вокруг очень много соблазнов, искушений, очень мало истинной любви, не то что монахам тяжело, а и просто человеку. А монаху тяжело вдвойне, ведь он идет вразрез этому миру.

У нас со всех экранов, во всех СМИ сегодня говорится: «Живи для себя, бери от жизни всё!» То есть всё для собственной услады, собственного утешения, превозношения собственного «я». А у монаха все наоборот.

Монах должен себя уничижать: плохо к тебе относятся – ты все это переносишь, смиряешься, это считается достижением высокой степени смирения.

В последние годы, когда началась специальная военная операция и когда наше общество столкнулось со всем этим, мы увидели, как оно стало меняться. К сожалению, видимо, приходится Господу попускать такие моменты в жизни. Но если Господь попускает, наказывает, то он и милует.

И люди стали немного меняться, больше внимание стали обращать на ближнего, консолидироваться общество стало.

Есть такое интересное выражение: «Тяжелые времена рождают сильных людей, сильные люди создают хорошие времена, хорошие времена рождают слабых людей, слабые люди создают тяжелые времена». Мы с вами родились в тот период, когда наши сильные бабушки и дедушки создали для нас хорошие времена. А мы в этих хороших временах, к сожалению, родили таких детей, которые создают плохие времена.

Поэтому отвечу так: трудно быть и монахом, трудно быть и человеком. Но каждому нести свой подвиг. Вот сегодня – труднее быть монахом или семейным? Жизнь в семье – это тоже, я считаю, подвиг. Когда у тебя семья, дети и их нужно и накормить, и обуть… Тут вот и не знаешь, где тяжелее: то ли в семейной жизни, то ли в монашеской. И это непросто, и то непросто.

«Трудно быть и монахом, трудно быть и человеком. Но каждому нести свой подвиг» Фото: © предоставлено Игуменом Марком

«Врата ада не одолеют Церковь Христову, как бы враг рода человеческого ни пытался»

– Что сейчас у вас на родине происходит? Поддерживаете ли связь с кем-то?

– К сожалению, нет. Только молитвенную, молимся друг за друга. Сейчас ведь, даже если будешь общаться с человеком с Украины на сторонние темы, ему там могут вменить, что он шпион. Поэтому, чтобы не подставить никого, стараемся даже на сторонние темы не общаться.

В родном моем Изюме ни близких, ни родных не осталось. Мама там похоронена. Папу мы сюда забрали, братья тоже сюда выехали. Не знаю, что там с нашим домом, что с домом бабушки, что с квартирой старшего брата – связь не с кем поддерживать.

Надеемся, что когда-нибудь получится выбраться, очень хочется посетить могилу мамы. И город остается любимым – там храмы, где начиналась моя церковная жизнь, чудотворный образ Песчанской иконы Божией Матери там находится. Поэтому в сердце остается рана.

Кладбище, где мама похоронена, было заминировано ВСУ, они там мины-лепестки разбросали. Я поэтому никого не просил ухаживать за могилой – не дай Бог с человеком беда произойдет, потом себе не простишь. А мамина подруга сама проявила инициативу, мне прислала видео, что прошла к могиле, она находится недалеко от ограды кладбищенской. По тропинке прошла, убралась, это два года назад было, а как сейчас, не знаю – связи нет.

– В вашем детстве, юности можно ли было представить, что такое может произойти между Россией и Украиной?

– Нет. Даже предположить нельзя было, что такое вообще может произойти. Харьковская область, город Изюм – это город недалеко от границы с Россией. Мы общались на русском языке, в школе я учился в украинском классе. У нас преподавали русский язык и литературу. Никакого разделения не было.

Я ездил в Киев, в Киево-Печерскую лавру, в Почаевскую лавру на Западную Украину – нигде никогда не было ни грамма пренебрежения к России или к русским. Никогда я с таким не сталкивался.

В 2014 году я поехал на собеседование к митрополиту Феогносту, он возглавляет отдел по монастырям и монашествующим. Такая практика существует: перед назначением нужно поехать в один из благоустроенных монастырей, там пожить и посмотреть внутреннюю жизнь монастыря, чтобы потом на практике что-то применить самому, когда станешь игуменом.

Владыка Феогност посмотрел мои документы, увидел, что я с Украины, и спросил:

– Поедешь на Украину в какой-нибудь из монастырей?

– Да, с удовольствием.

– В Киев или в Почаев?

– Вот в любой, куда скажете, с удовольствием поеду. Это два моих любимых монастыря.

– Ну давай в Почаев.

– Владыка, с удовольствием.

Приехал туда, братию я знал и начал общаться с ними на украинском языке, чтобы язык не забыть и вообще приятно – украинский язык очень красивый. А братья-монахи спрашивают: «Чего это ты? Разговаривай на русском. Мы же здесь не националисты, нормально все». Я объяснил тогда: «Я для себя просто, чтобы не забыть язык и общаться».

Это была Западная Украина, монахи спокойно общались и на украинском языке, и на русском. Не было даже мыслей враждебных.

«Сатана будет постоянно нападать, чтобы разделить Церковь, разделить людей, чтобы уничтожить веру. Но мы все это переживали уже в той или иной степени» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– Вы согласны с высказыванием о том, что сегодня идет война не просто между Россией и Украиной, а идет борьба добра со злом?

– Да. Жизнь человека – это борьба между Богом и дьяволом, а поле битвы – это сердце человека. И Россия, и Украина являются оплотами православия. Ведь сколько святынь у нас на Руси! Сколько святынь на Киевской Руси! Сколько святых удивительных! Они являются корнем нашей с вами веры – православия, – подвигов тех людей, которые в годы безбожного лихолетья положили свою жизнь за веру.

Сатана будет постоянно нападать, чтобы разделить Церковь, разделить людей, чтобы уничтожить веру. Но мы все это переживали уже в той или иной степени. После революции, безбожного лихолетья сколько мучеников легло в землю тем семенем, которое сейчас принесло плоды.

Мы с вами видим, что храмы возрождаются, вера возрождается. И поэтому врата ада не одолеют Церковь Христову, как бы враг рода человеческого ни пытался. Борьба эта будет постоянной, до конца наших дней: не одно, так другое.

Даст Бог, закончится специальная военная операция и человеческое сознание придет к необходимости единения, к ценности истины Евангельской. Мы видим, что и руководство страны, и республики старается, чтобы люди обращали внимание друг на друга, помогали ближнему, – взять, например, сборы гуманитарные для СВО. Пройдет этот период тяжелый.

Но враг не дремлет, он постоянно будет какие-то искушения подбрасывать, чтобы человека отвернуть от Бога, от Церкви.

«Хочу сказать то, что без Бога жизни нет. Без храма жизни нет. Если человек хочет, чтобы в его жизни всё было на своих местах, нужно, чтобы в центре его жизни был Бог» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Поставьте Бога в центре своей жизни, и тогда всё наладится и всё будет хорошо»

Хочу сказать то, что без Бога жизни нет. Без храма жизни нет. Если человек хочет, чтобы в его жизни всё было на своих местах, нужно, чтобы в центре его жизни был Бог. Господь говорит: «Ищите прежде всего Царства Небесного и правды Его, всё остальное вам приложится».

Он говорит: «Я вас сотворил, я ради вас распялся на кресте. Ради того, чтобы грех ваших прародителей Адама и Евы стереть, чтобы Царствие Небесное и общение с Богом для вас открылось. Я принес Себя в жертву. Я вам дал всё».

Господь настолько любит человека, что Он Своего Сына отдал ради каждого из нас, неужели он нас с вами не напитает, не накормит, не оденет? У Бога всё для нас есть. Нам только нужно к нему прийти, пообщаться, поговорить.

Господь – это не что-то недосягаемое, к чему невозможно прикоснуться. Мы можем прийти в храм, причаститься, прикоснуться к Богу. И если у нас будет общение с Богом, то у нас будет всё. Нам Господь даст всё – он знает, что нам нужно, он видит. Я всегда прихожанам и на проповеди говорю: «Не просите у Бога ничего, вы благодарите. За то, что вы сегодня проснулись, что вы пришли в храм, что вы и ваши близкие живы, просто скажите Богу спасибо. А все остальное Господь даст».

У Господа на каждого человека есть свой промысел на всю его жизнь. Он знает, что нам нужно. И поэтому не нужно просить ничего материального, нужно просто благодарить. И стараться – это непросто, не всегда возможно, ­– стараться жить Евангельскими истинами.

Если Господь будет видеть, что мы стараемся жить по высшей мере сознания, тогда Он будет нам поспешествовать. Будет нам помогать, потому что мы живем не для себя, мы берем не себе, а помогаем и отдаем. И Господь будет взамен наполнять наши закрома. Он будет нам давать, потому что мы это не прячем, не забираем себе, детям, внукам, а мы это раздаем. И Господь будет давать – и нам, и детям, и внукам, и всем через нас.

Поэтому вот хочется сказать, чтобы люди поставили Бога в центре своей жизни, и тогда всё у всех наладится и всё будет хорошо.