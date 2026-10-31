Российский борец Ибрагим Ибрагимов выиграл чемпионат мира в Астане

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Российский борец вольного стиля Ибрагим Ибрагимов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Астане. Об этом сообщает РИА Новости.

В финале весовой категории до 70 кг Ибрагимов встретился с представителем Киргизии Эрназаром Акматалиевым и одержал победу со счетом 5:2.

Ибрагимову 25 лет. В 2025 году он стал чемпионом Европы.

Чемпионат мира завершится 1 ноября. В мае Объединенный мир борьбы (UWW) сообщил, что российские и белорусские спортсмены получили право выступать на международных соревнованиях без ограничений во всех возрастных категориях.