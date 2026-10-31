«Игра страдает из-за желания удержать счет». Кузьмин после победы над «Факелом»
Исполняющий обазанности главного тренера «Рубина» Олег Кузьмин прокомментировал первую победу команды, одержанную под его руководством. Специалист отметил, что результат удовлетворил, но качество игры нет.
– Мы довольны результатом, по игре есть проблемы. Поле тоже не лучшего качества. Но, повторюсь, в данном случае победа важнее, и первый матч на ноль тоже очень важен. Я благодарен тренерскому штабу, всему персоналу, который помогал готовить команду. Безусловно, благодарим болельщиков, которые пришли поддержать нас, – приводит слова Кузьмина корреспондент «ТИ-Спорта».
– Мы увидели сегодня два абсолютно разных тайма. Первый получился хорошим, с преимуществом, удалось выправить владение мячом. Во втором тайме мы видим: полностью отдали инициативу, полностью отдали мяч. С чем связано?
— Ну, думаю, наверное, связано с психологией. Всё равно давно не выигрывали, здесь ведём в счете, и в голове сидит мысль удержать результат. И от этого страдает игра, думаешь больше об обороне, хотя мы и говорили, что нельзя садиться низко. Мы должны активно, также и прессинговать, активно идти в отбор. Но я думаю, что это прежде всего психология. Мы говорили, что нельзя садиться низко, нужно играть в свой футбол. Мы хотели действовать также активно, как в первом тайме, стараться прижимать соперника, проводить атаки и позиционные, и быстрые. Но над этим надо ещё работать.
Также Олег Кузьмин по просьбе «ТИ-Спорта» прокомментировал проблемы с полем на «Ак Барс Арене».
«Оно одинаково для двух команд, которые на поле. Но, конечно, лучше, если бы оно было чуть-чуть улучшило качество.
— А диалог ведётся с между клубом и стадионом по этому поводу?
— Не знаю, я за это не отвечаю, это не моя проблема. Наверное, ведётся.
— Первая победа с августа, первый матч, когда «Рубин» не пропустил. Но перед стартом игры, насколько ощущалось вот это давление? Всё-таки «Факел» — команда с последнего места, и с учётом календаря, права на ошибку нет, не было.
– Если брать команду, я не видел у ребят какого-то давления. Может быть, внутри, но никто не показывал, что все были настроены, готовы, и никто не думал о том, что можем не выиграть. Вот не было этой мысли. И в установке я им сказал, чтобы они об этом не думали, а думали только об игре, вот, и вышли максимально сконцентрированными, собранными и провели такой же матч, как был в предыдущем с «Спартаком».
— Как считаете, вот эта победа сейчас станут ли якорем для игроков, чтобы раскрепоститься?
— Ну, безусловно, я думаю, любая победа, она важна, она нужна. Вот, и после победы и легче проходит восстановление, и всё проходит лучше. Поэтому, безусловно, я думаю, она должна повлиять как-то в положительном плане, – подытожил Кузьмин.
Следующий матч «Рубин» проведет против московского «Локомотива» в гостях, 6 ноября.