«Игра страдает из-за желания удержать счет». Кузьмин после победы над «Факелом»

Фото: rubin-kazan.ru

Исполняющий обазанности главного тренера «Рубина» Олег Кузьмин прокомментировал первую победу команды, одержанную под его руководством. Специалист отметил, что результат удовлетворил, но качество игры нет.

– Мы довольны результатом, по игре есть проблемы. Поле тоже не лучшего качества. Но, повторюсь, в данном случае победа важнее, и первый матч на ноль тоже очень важен. Я благодарен тренерскому штабу, всему персоналу, который помогал готовить команду. Безусловно, благодарим болельщиков, которые пришли поддержать нас, – приводит слова Кузьмина корреспондент «ТИ-Спорта».

– Мы увидели сегодня два абсолютно разных тайма. Первый получился хорошим, с преимуществом, удалось выправить владение мячом. Во втором тайме мы видим: полностью отдали инициативу, полностью отдали мяч. С чем связано?

— Ну, думаю, наверное, связано с психологией. Всё равно давно не выигрывали, здесь ведём в счете, и в голове сидит мысль удержать результат. И от этого страдает игра, думаешь больше об обороне, хотя мы и говорили, что нельзя садиться низко. Мы должны активно, также и прессинговать, активно идти в отбор. Но я думаю, что это прежде всего психология. Мы говорили, что нельзя садиться низко, нужно играть в свой футбол. Мы хотели действовать также активно, как в первом тайме, стараться прижимать соперника, проводить атаки и позиционные, и быстрые. Но над этим надо ещё работать.

Также Олег Кузьмин по просьбе «ТИ-Спорта» прокомментировал проблемы с полем на «Ак Барс Арене».

«Оно одинаково для двух команд, которые на поле. Но, конечно, лучше, если бы оно было чуть-чуть улучшило качество.

— А диалог ведётся с между клубом и стадионом по этому поводу?

— Не знаю, я за это не отвечаю, это не моя проблема. Наверное, ведётся.

— Первая победа с августа, первый матч, когда «Рубин» не пропустил. Но перед стартом игры, насколько ощущалось вот это давление? Всё-таки «Факел» — команда с последнего места, и с учётом календаря, права на ошибку нет, не было.

– Если брать команду, я не видел у ребят какого-то давления. Может быть, внутри, но никто не показывал, что все были настроены, готовы, и никто не думал о том, что можем не выиграть. Вот не было этой мысли. И в установке я им сказал, чтобы они об этом не думали, а думали только об игре, вот, и вышли максимально сконцентрированными, собранными и провели такой же матч, как был в предыдущем с «Спартаком».

— Как считаете, вот эта победа сейчас станут ли якорем для игроков, чтобы раскрепоститься?

— Ну, безусловно, я думаю, любая победа, она важна, она нужна. Вот, и после победы и легче проходит восстановление, и всё проходит лучше. Поэтому, безусловно, я думаю, она должна повлиять как-то в положительном плане, – подытожил Кузьмин.

Следующий матч «Рубин» проведет против московского «Локомотива» в гостях, 6 ноября.