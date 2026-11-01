«Ъ»: Злоумышленники взломали сайт Росстата

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Злоумышленники взломали официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстата). Кибератаке подверглись и страницы региональных управлений ведомства. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По информации издания, хакеры оставили на сайте ряд сообщений, включая заявление на белорусском языке: «Никому не избежать ответственности».

На данный момент сайт Росстата возобновил работу. Однако при попытке открыть какую-либо конкретную страницу или, например, сайт Татарстанстата у корреспондента «Татар-информа» появляется надпись: «500 Внутренняя ошибка сервера. Воспользуйтесь поиском».

Ведомство пока не прокомментировало атаку. «Ъ» добавляет, что, помимо посланий, хакеры разместили на взломанном сайте логотипы группировок «Киберпартизаны BY»* и Silent Crow* (обе организации признаны экстремистскими и запрещены в России).

В прошлом, 2025 году эти группировки взяли на себя ответственность за взлом информационной системы компании «Аэрофлот», приведший к масштабному сбою в работе авиаперевозчика.

* Организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.