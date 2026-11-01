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Происшествия 1 ноября 2026 09:14

Минувшей ночью над Россией уничтожили 235 вражеских БПЛА

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235 вражеских беспилотников перехвачено и уничтожено над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи (с 20.00 мск 31 октября до 8.00 мск 1 ноября) дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 235 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей и Московского региона», – говорится в сообщении.

#бпла #беспилотники #минобороны рф
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