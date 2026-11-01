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Происшествия 1 ноября 2026 13:17

ОМОН скрутил подростков, устроивших дебош на Хэллоуин в центре Москвы

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ОМОН скрутил подростков, устроивших дебош на Хэллоуин в центре Москвы

В центре Москвы толпа подростков устроила дебош во время празднования Хэллоуина. На это обратила внимание член СПЧ Марина Ахмедова, опубликовав соответствующее видео в МАКС.

«Так подростки праздновали Хэллоуин не где-нибудь, а в центре Москвы этой ночью. В конце концов, они настолько вжились в роли своих персонажей, что стали наскакивать друг на друга и бить бутылки. Туда прибыл ОМОН и задержал самых агрессивных. До сих пор на асфальте – кровь», – прокомментировала она видеозапись.

По мнению Ахмедовой, произошедшее объясняется тем, что Хэллоуин – это «разгул нечисти», заимствованный из чуждых традиций.

«Лично меня такие скачки отсылают к майдану, но вообще повторю свой тезис – когда "праздник" вырастает не из своих традиций, а просто копируется разгул нечисти, то копировать начинают конкретно разгул», – резюмирует член СПЧ свой пост.

#Хэллоуин #Москва #ОМОН
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