Фотоловушка сняла медведя с противотанковой миной в зубах

Фотоловушка запечатлела медведя, который несет в зубах необычную находку, похожую на противотанковую мину. Судя по снимку, кадр сделали в октябре 2025 года. Фотографию опубликовал в своем канале в в МАКСе военный эксперт, бывший заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Безсонов с иронией предположил, что российские военные ввели в бой боевых медведей, и отметил, что после такого снимка методички НАТО придется переписывать. Эксперт также выразил надежду, что с животным все будет хорошо и мина не взорвется.

По внешнему виду находка напоминает противотанковую мину ТМ-62. Обычно такие боеприпасы срабатывают при наезде техники: для активации датчика требуется усилие от 200 до 500 кг.

Первоисточником фотографии стал аккаунт EOD CSM (Explosive Ordnance Disposal Command Sergeant Major). Он принадлежит сержант-майору подразделения по разминированию боеприпасов вооруженных сил США.

Где именно сделали снимок, не уточняется. Не исключено, что фотография была сделана в зоне специальной военной операции. При этом автор публикации отметил, что вряд ли мины разбросаны по лесам США.

Фото: https://max.ru/NeoficialniyBeZsonoV