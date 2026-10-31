Правительство продлило запрет на экспорт дизтоплива производителями до 31 января

Правительство России продлило временный запрет на вывоз дизельного и судового топлива, а также газойлей непосредственными производителями до 31 января 2027 года включительно. Решение направлено на поддержание стабильности на внутреннем топливном рынке, сообщает «Интерфакс».

Общий запрет на экспорт топлива действует в России до 31 января 2027 года. Ранее для непосредственных производителей дизельного и судового топлива, а также газойлей ограничение было установлено до 31 октября 2026 года.

О планах продлить запрет на экспорт дизеля до конца января ранее сообщал вице-премьер Александр Новак. Он уточнял, что ограничения сохранят с отдельными исключениями для поставок на мировые рынки. По его прогнозу, в ноябре объем таких поставок составит около 2,15 млн тонн.

В октябре Россия экспортировала на мировые рынки 510 тыс. тонн дизельного топлива. Объемы поставок на начало 2027 года, по словам Новака, будут зависеть от ситуации на рынке.

Вице-премьер также подтвердил, что российское дизельное топливо продолжит поступать в США в соответствии с условиями действующих контрактов.

Поставки российского дизеля на американский и другие международные рынки Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали во время телефонного разговора 9 октября. После переговоров Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) по указанию Трампа выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

На следующий день российское правительство объявило о частичном снятии запрета на экспорт дизеля. Решение вступило в силу 10 октября.

По данным Новака, 23 октября три танкера с российским дизельным топливом направились к восточному побережью США, а 28 октября к ним присоединилось еще одно судно. Основные объемы топлива для поставок могут поступить из ресурсов «Роснефти».