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На главную ТИ-Спорт 31 октября 2026 17:32

«Рубин» обыграл «Факел» и одержал первую победу при Кузьмине

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«Рубин» обыграл «Факел» и одержал первую победу при Кузьмине
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» обыграл воронежский «Факел» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги сезона-2026/2027. Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Главным арбитром матча был Данил Каширин из Уфы.

Единственный гол забил на 38-й минуте новичок казанской команды Эдди Сальседо. Для бывшего нападающего миланского «Интера» этот мяч стал первым в России.

«Рубин» одержал первую победу под руководством исполняющего обязанности главного тренера Олега Кузьмина. Он возглавил команду после ухода испанского специалиста Франка Артиги.

#футбол #фк рубин
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