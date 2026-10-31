«Рубин» обыграл «Факел» и одержал первую победу при Кузьмине

Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» обыграл воронежский «Факел» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги сезона-2026/2027. Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Главным арбитром матча был Данил Каширин из Уфы.

Единственный гол забил на 38-й минуте новичок казанской команды Эдди Сальседо. Для бывшего нападающего миланского «Интера» этот мяч стал первым в России.

«Рубин» одержал первую победу под руководством исполняющего обязанности главного тренера Олега Кузьмина. Он возглавил команду после ухода испанского специалиста Франка Артиги.