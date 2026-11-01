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Общество 1 ноября 2026 08:30

Труженица тыла из Татарстана, отмечающая 95-летие, вяжет носки для бойцов СВО

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Труженица тыла Аниса Габдрахманова из Лениногорского района Татарстана 1 ноября отмечает 95-летие, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Аниса Шариповна родилась в деревне Тукмак Лениногорского района. В тяжелые военные годы работала в колхозе. Выполняла любую работу, которую поручали. В 1952 году вышла замуж и переехала в деревню Каркали Лениногорского района. Устроилась в колхоз, трудилась там до выхода на пенсию», – рассказали в пресс-службе.

У Анисы Шариповны четверо детей. В настоящее время она проживает с младшей дочерью Хадичей Акрамовной в селе Каркали. Труженица тыла увлекается вязанием – вяжет носки и варежки для участников специальной военной операции.

#Год воинской и трудовой доблести
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