Гуменник после победы на этапе Гран-при: Утром ожидал, что буду помирать на льду

Фото: Мария Евтеева, Михаил Шаров / fsrussia.ru

Чемпион России, участник зимней Олимпиады 2026 года в Милане петербуржец Петр Гуменник в эфире Первого канала прокомментировал свое исполнение произвольной программы, принесшее ему победу в третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию, проходящем в Красноярске.

«Утром ожидал, что буду помирать на льду, но благодаря вашей поддержке ехалось неплохо. Дальше надо думать, какой контент оставлять, чтобы нацелиться не на самый грандиозный прокат, а на самые высокие баллы», – заявил фигурист.

Вместе с тем Гуменник заверил, что не переживает из-за неучастия в этапах Гран-при ISU в текущем сезоне. «Собираюсь кататься еще не один год, возможность у меня еще будет. В следующем году постараюсь лучше быть готовым к соревнованиям», – объяснил он свою точку зрения.

Суммарно в короткой и произвольной программах фигурист набрал 287,23 балла (104,16 + 183,07). В произвольной программе на его счету пять четверных прыжков. При этом судьи сочли прокат неидеальным и несколько сбавили ему баллы.