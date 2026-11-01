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На главную ТИ-Спорт 1 ноября 2026 12:20

Гуменник после пяти квадов выиграл третий этап Гран-при России в Красноярске

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Гуменник после пяти квадов выиграл третий этап Гран-при России в Красноярске
Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова

Чемпион России, участник зимней Олимпиады 2026 года в Милане петербуржец Петр Гуменник стал победителем третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию, проходящего в Красноярске. Суммарно в короткой и произвольной программах он набрал 287,23 балла (104,16 + 183,07).

Вторым стал еще один представитель Санкт-Петербурга – Николай Угожаев, набравший по итогам двух программ 265,57 балла (94,89 +160,68). Третье место с 251,12 баллами (84,31 + 166,81) занял москвич Даниил Самсонов, бывший всего лишь шестым после короткой программы.

В произвольной программе Гуменник сначала исполнил четверной флип, а затем четверной лутц (хотя и только с двойным тулупом), четверной риттбергер, вновь четверной лутц, секвенцию с тройным акселем и четверной сальхов. Таким образом, на его счету пять четверных прыжков. При этом судьи сочли прокат неидеальным и несколько сбавили ему баллы.

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#фигурное катание
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