Полицейские ищут вандалов, стрелявших по машинам в Казани

О вандалах, расстрелявших из пневматического оружия машину на Карбышева, сообщили местные жители в соцсетях. По их словам, хулиганы также помяли капот другому автомобилю, а у третьего — скрутили болты, крепящие колеса. Хозяева машин уже подали заявления в полицию.

Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, после подачи заявлений началась проверка. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства, а также личности вандалов.

«По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством», — сказали в МВД.

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