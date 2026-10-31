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Происшествия 31 октября 2026 17:38

Полицейские ищут вандалов, стрелявших по машинам в Казани

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О вандалах, расстрелявших из пневматического оружия машину на Карбышева, сообщили местные жители в соцсетях. По их словам, хулиганы также помяли капот другому автомобилю, а у третьего — скрутили болты, крепящие колеса. Хозяева машин уже подали заявления в полицию.

Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, после подачи заявлений началась проверка. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства, а также личности вандалов.

«По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством», — сказали в МВД.

Видео: Канал МАКС Жесть Казани

#МВД по РТ
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