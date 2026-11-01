В разных номинациях рейтинга «Татары года» отдано уже почти 83 тыс. голосов

Фото: milliard.tatar

Читатели издания «Миллиард.Татар» продолжают голосовать за рейтинг «Татары года». К данному моменту уже 22 номинации доступны для голосования в Телеграме, во «ВКонтакте» и на сайте портала в разделе «Номинации».

К концу седьмой недели с момента старта проекта за все номинации отдано в общей сложности 82 867 голосов.

При этом наибольший интерес у пользователей вызывают номинации «Лучшая татарская школа года» и «Самый перспективный молодой татарин / татарка года». Впрочем, последняя только на несколько голосов опережает номинацию «Лучший татарский учитель – 2026».

Далее представлены результаты голосования со всех площадок на 19.27 по московскому времени 31 октября 2026 года (выше речь шла о них же).

«Лучшая татарская песня (эстрада) – 2026» − 1514 голосов;

«Музыкальный прорыв» − 1286 голосов;

«Лучший татарский спортсмен года» − 1231 голос;

«Лучшая татарская школа года» − 21 406 голосов;

«Лучший татарский учитель – 2026» − 11 170 голосов;

«Лучший спектакль – 2026» − 4431 голос;

«Лучший татарский актер / актриса года» − 6080 голосов;

«Лучший татарский фильм года» − 1777 голосов;

«Лучшее событие в татарской культуре» − 1844 голоса;

«Лучший татарстанский дизайнер и модные проекты 2026 года» − 3097 голосов;

«Татарский медиа-проект года» − 2469 голосов;

«Татарский блогер года» − 2067 голосов;

«Лучший татарский гастрономический проект» − 458 голосов;

«Татарский языковой проект и IT-проект года» − 2045 голосов;

«Татарский музей года – 2026» − 2011 голосов;

«Лучший пример татарского маркетинга, рекламы и PR» − 1215 голосов;

«Самый перспективный молодой татарин / татарка года» − 11 173 голоса;

«Корпорация Татарстан» − 333 голоса;

«Дусларыбыз» − 825 голосов;

«Герой татарской уммы» − 1324 голоса;

«Самый активный татарин /татарка за пределами РТ» − 3857 голосов;

«Проект года» − 1254 голоса.