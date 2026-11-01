В разных номинациях рейтинга «Татары года» отдано уже почти 83 тыс. голосов
Читатели издания «Миллиард.Татар» продолжают голосовать за рейтинг «Татары года». К данному моменту уже 22 номинации доступны для голосования в Телеграме, во «ВКонтакте» и на сайте портала в разделе «Номинации».
К концу седьмой недели с момента старта проекта за все номинации отдано в общей сложности 82 867 голосов.
При этом наибольший интерес у пользователей вызывают номинации «Лучшая татарская школа года» и «Самый перспективный молодой татарин / татарка года». Впрочем, последняя только на несколько голосов опережает номинацию «Лучший татарский учитель – 2026».
Далее представлены результаты голосования со всех площадок на 19.27 по московскому времени 31 октября 2026 года (выше речь шла о них же).
«Лучшая татарская песня (эстрада) – 2026» − 1514 голосов;
«Музыкальный прорыв» − 1286 голосов;
«Лучший татарский спортсмен года» − 1231 голос;
«Лучшая татарская школа года» − 21 406 голосов;
«Лучший татарский учитель – 2026» − 11 170 голосов;
«Лучший спектакль – 2026» − 4431 голос;
«Лучший татарский актер / актриса года» − 6080 голосов;
«Лучший татарский фильм года» − 1777 голосов;
«Лучшее событие в татарской культуре» − 1844 голоса;
«Лучший татарстанский дизайнер и модные проекты 2026 года» − 3097 голосов;
«Татарский медиа-проект года» − 2469 голосов;
«Татарский блогер года» − 2067 голосов;
«Лучший татарский гастрономический проект» − 458 голосов;
«Татарский языковой проект и IT-проект года» − 2045 голосов;
«Татарский музей года – 2026» − 2011 голосов;
«Лучший пример татарского маркетинга, рекламы и PR» − 1215 голосов;
«Самый перспективный молодой татарин / татарка года» − 11 173 голоса;
«Корпорация Татарстан» − 333 голоса;
«Дусларыбыз» − 825 голосов;
«Герой татарской уммы» − 1324 голоса;
«Самый активный татарин /татарка за пределами РТ» − 3857 голосов;
«Проект года» − 1254 голоса.