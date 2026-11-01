После атаки ВСУ на промышленное предприятие под Нижним Новгородом завели дело

Следком завел уголовное дело о теракте по факту атаки ВСУ на промышленное предприятие под Нижним Новгородом. Об этом сообщает СК.

Российский регион подвергся массированной атаке вражескими беспилотниками в ночь на 1 ноября. Значительные повреждения получило промышленное предприятие, расположенное в Кстовском районе Нижегородской области. Зафиксированы повреждения и на объектах гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет.

Следователи устанавливают тип и модель использованных беспилотных летательных аппаратов, а также выявляют конкретных лиц из числа украинских формирований, причастных к нападению.

«Действия ВФУ в очередной раз демонстрируют исключительный цинизм, выражающийся в нанесении ударов по объектам на территории России. Целенаправленная атака на промышленный объект и гражданскую инфраструктуру стала еще одним проявлением террористической сущности киевского режима», – говорится в сообщении ведомства.