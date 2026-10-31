В день 50-летия киокусинкай в Казани наградили лучших бойцов Татарстана

Фото: Ирина Донова / "Татар-информ"

В концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма прошла IX Торжественная церемония вручения Национальной премии Республики Татарстан в области боевых искусств «Золотой Пояс — Алтын Билбау».

Организаторами мероприятия выступили Министерство спорта РТ, Филиал Российского Союза боевых искусств по РТ и Союз общественных деятелей РТ. В этом году церемония приурочена к знаменательной дате — 50-летию развития киокусинкай в Республике Татарстан.

В программе мероприятия — награждение лучших бойцов и мастеров в шести номинациях (в церемонии участвовали представители более 30 федераций), показательные выступления спортсменов и концертная программа.

Открывая церемонию, президент Филиала Российского Союза боевых искусств по РТ Фархат Хуснутдинов поприветствовал гостей и отметил символичность присутствия в зале бойцов, вернувшихся с фронта.

«Очень символично, что на наших спортивных мероприятиях всегда присутствуют наши ребята, бойцы, которые вернулись, отработав свой контракт, или находятся в отпуске. Во главе с нашим бессменным командиром Эдуардом Шарафиевым, который сегодня находится с нами в зале», — подчеркнул Хуснутдинов.

Он также напомнил, что недавно в Большом Кремлевском зале Москвы прошла XVI церемония вручения национальной премии «Золотой пояс», и региональные филиалы продолжают эту традицию чествования лучших из лучших.

Заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев в своем выступлении выразил благодарность организаторам за работу с молодежью и патриотическое воспитание.

«Вы под своим крылом объединяете 35 видов единоборств, более 20 тысяч спортсменов. Это огромная армия, это прежде всего большая работа. И здесь мне хочется сказать огромные слова благодарности за вашу нравственную и патриотическую работу с нашими детьми, с нашей молодежью. И, конечно же, за то, что вы оберегаете рубежи и нашу Родину. Всем, кто действительно сейчас защищает Родину, низкий поклон», — заявил замминистра.

Ветеран спорта, известный тренер, основатель движения киокусинкай в Татарстане Фарид Шаймарданов в своем слове обратился к философии боевых искусств, отметив их роль в становлении характера.

«Это чувство, когда ты проигрываешь, но преодолеваешь и побеждаешь самого себя, — это великая победа. 15 секунд настоящего контактного боя показывают, кто ты есть на самом деле. И не нужно всю жизнь проживать, чтобы узнать себя. Значит, где-то можно себя изменить, где-то можно себя победить, благодарю ветеранов и желаю молодым спортсменам передавать знания мужества из поколения в поколение», — сказал Шаймарданов.

В рамках церемонии вручены высокие награды. Почетный знак «За вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан» получили Фархат Хуснутдинов, Эдуард Шарафиев (вице-президент филиала РСБИ по РТ, депутат Госсовета РТ) и Тимур Зиганшин (президент федерации синкекусункай РТ).

Кроме того, спортивное звание «Мастер спорта России международного класса» присвоено Каролине Шарафиевой (Федерация Восточного Боевого Единоборства РТ).

Лучшей спортсменкой признана Карина Прокопьева. Лучшим тренером стал Сергей Копырин, лучшим бойцом — Илья Соколов, а лучшим руководителем — Сергей Лисютин.