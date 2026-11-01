Скончался бэк-вокалист «Любэ» Алексей Тарасов

Фото: vk.ru/thelubeh

На 65-м году жизни скончался музыкант Алексей Тарасов, на протяжении 27 лет бывший бэк-вокалистом группы «Любэ». Об этом сообщается на страницах коллектива в социальных сетях.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что не стало Алексея Тарасова – бэк-вокалиста группы „Любэ“. Светлая память. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал и любил Алексея», – отмечается в заявлении, размещенном на официальной странице коллектива в соцсети «ВКонтакте».

О причинах смерти музыканта на данный момент ничего не сообщается.

Алексей Тарасов родился 2 декабря 1961 года в Москве. Окончил дирижерско-хоровое отделение Московского музыкального училища имени М. М. Ипполитова-Иванова (ныне Государственный музыкально-педагогический институт того же имени). С 1989 года, почти с самого момента основания, был участником группы «Любэ».

Ранее, в январе 2026 года, скончался бывший гитарист группы «Любэ» Юрий Рыманов.