Россиянка три года не может вернуть сданную украинцам недвижимость в Барселоне

Россиянка по имени Румия уже три года не может вернуть свою недвижимость в Барселоне, которую сдала украинским беженцам. Об этом она рассказала в личном блоге. По словам женщины, судебные разбирательства обошлись ей почти в 50 тысяч евро, однако выселить жильцов до сих пор не удалось, сообщает «Радио 1».

В августе 2023 года Румия сдала одну из двух студий пожилой паре, которая искала временное жилье. Первые три месяца арендаторы исправно платили, но затем перестали вносить деньги и отказались покидать помещение. Они объяснили свое поведение тем, что оказались за границей из-за России, поэтому Румия как гражданка этой страны якобы должна им помогать.

Позже выяснилось, что жильцы заняли и вторую студию, предварительно сменив там замки. Хозяйка обратилась в полицию, однако правоохранители предупредили ее, что самостоятельно выселить арендаторов нельзя. Не помогла и попытка отключить электричество: суд обязал Румию восстановить подачу энергии. В ответ жильцы потребовали взыскать с нее 2,5 тысячи евро в качестве компенсации морального вреда, а также привлечь арендодательницу к уголовной ответственности.

Все это время россиянка продолжает оплачивать коммунальные услуги – около 300 евро в месяц. Недавно суд разрешил освободить помещения, однако, по утверждению Румии, решение пересмотрели из-за того, что переписка с жильцами велась на русском языке. Хозяйка предоставила переводы сообщений на испанский, но спор до сих пор не завершился.