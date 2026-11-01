Росстат пообещал в ближайшее время возобновить работу сайта

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) прокомментировала взлом своего официального сайта и пообещала в ближайшее время восстановить доступ пользователей к нему. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе ведомства пояснили, что интернет-ресурсы Росстата подвергались кибератакам с 29 октября по 1 ноября. При этом там заявили, что мониторинговые системы вовремя оповестили о подозрительной активности и это позволило оперативно отреагировать на кибернападение.

В Росстате также заверили, что утечки охраняемой законом информации и компрометации баз данных в результате кибератак не выявлено.

«Сейчас специалисты совместно с профильными подразделениями в сфере информационной безопасности и правоохранительными органами устанавливают вектор атаки и идентифицируют источники угрозы», – добавили в пресс-службе.

На данный момент сайты Росстата и его региональных управлений, включая Татарстанстат, недоступны для пользователей. Утром при попытке их открыть появлялась надпись: «500 Внутренняя ошибка сервера. Воспользуйтесь поиском».

Газета «Коммерсантъ» отмечала, что хакеры оставили на сайте Росстата ряд сообщений (включая заявление на белорусском языке: «Никому не избежать ответственности») и логотипы группировок «Киберпартизаны BY»* и Silent Crow* (обе организации признаны экстремистскими и запрещены в России). Последние в 2025 году взяли на себя ответственность за взлом информационной системы компании «Аэрофлот», приведший к масштабному сбою.

* Организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.