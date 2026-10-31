Лавров подтвердил готовность России поставлять энергоресурсы нуждающимся странам

Фото: пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна намерена сохранить позиции одного из ведущих поставщиков энергоресурсов, продовольствия и удобрений. Об этом говорится в сообщении российского МИД по итогам заседания министров иностранных дел стран G20, которое прошло в Атланте, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что Россия подтвердила готовность оставаться надежным торговым партнером и обеспечивать энергоресурсами, продовольствием и удобрениями широкий круг нуждающихся стран.