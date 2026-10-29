«Крепкий щит Родины»: Первый институт КНИТУ-КХТИ празднует 95-летие

Инженерный химико-технологический институт (ИХТИ) КНИТУ-КХТИ отмечает 95-летие. За почти вековую историю он стал одним из ведущих научно-образовательных центров в области специальной технической химии. Юбилей стал поводом не только вспомнить историю института, но и обсудить современные задачи науки, промышленности и подготовки инженерных кадров.





История ИХТИ: от отделения спецпроизводств до научной школы

Юбилейная программа включает IX Всероссийскую научную школу «Энергонасыщенные материалы XXI века. Технологии получения и применения» и XI Всероссийскую научно-техническую конференцию «Современные проблемы специальной технической химии». На площадке Национальной библиотеки РТ ученые обсуждают актуальные вопросы специальной химии, представляют научные достижения и рассматривают возможности взаимодействия науки и производства.

Директор института Наталья Баранова рассказала об истории ИХТИ (Инженерного химико-технологического института) – одном из старейших подразделений КНИТУ-КХТИ. В разные годы его называли отделением спецпроизводств, факультетом литерных специальностей, «первым факультетом», инженерным химико-технологическим факультетом.

Официальной точкой отсчета современной истории института считается январь 1931 года, когда отделение специальных производств было переведено из КГУ и стало факультетом. Сам КХТИ был создан на базе химического факультета Казанского политехнического института и химического отделения Казанского государственного университета.

Первые кафедры порохов и взрывчатых веществ создали профессора Лев Захаров и Борис Кондрацкий. Среди тех, кто стоял у истоков научной школы, – Иван Мойсак, Николай Холево и Фердаус Уразаева, первая татарская женщина, получившая степень кандидата технических наук. Ее исследования были связаны с порохами и твердыми ракетными топливами.

В годы Великой Отечественной войны в КХТИ им. С. М. Кирова работали эвакуированные специалисты Ленинградского химико-технологического института имени Ленсовета, ныне Технологического института. Среди них – Андрей Переверзев, Лев Багал, Адольф Державец и другие ученые.

«ИХТИ – одна из ключевых точек роста всего университета»

В послевоенные десятилетия институт продолжил развивать научные направления и готовить специалистов для отрасли.

Среди известных ученых этого периода – легендарная Александра Николаева, занимавшаяся жидкими ракетными топливами и топливами специального назначения, а также профессора Альберт Александров, Алексей Петров, Михаил Арш, Константин Синаев, Федор Мадякин, Василий Бочков, Алексей Махоткин и Анатолий Косточко. Их имена составляют гордость науки и образования Татарстана и России.

Сегодня их дело продолжают новые поколения исследователей.

ИХТИ КНИТУ-КХТИ ведет подготовку по семи специальностям и направлениям, в том числе по двум заочным. Студенты осваивают химическую технологию энергонасыщенных материалов и изделий, промышленную фармацию, взрывное дело, техносферную и пожарную безопасность предприятий, а также технологии композитных материалов. Для поступающих предусмотрено почти 400 бюджетных мест.

«Сегодня ИХТИ – одна из ключевых точек роста всего нашего университета. Уверен, мы всегда будем оставаться надежной опорой для наших промышленных партнеров в сфере специальной технической химии», – отметил ректор КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков в обращении к участникам юбилейных мероприятий.

На фото: Старший научный сотрудник Военной академии РВСН имени Петра Великого Георгий Павловец вручает ведомственную награду профессору КНИТУ Татьяне Бурдиковой

Выпускники, на которых опирается оборонная промышленность

Среди выпускников ИХТИ – девять действующих генеральных директоров оборонных предприятий. На открытии научной школы и конференции также прозвучали имена главных инженеров и организаторов производств, получивших образование в казанском вузе.

В мероприятии принял участие Александр Лившиц – генеральный директор ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод», выпускник КХТИ 1985 года.

«Большое спасибо за кадры, которые приходят на предприятие! Уровень выпускников в последнее время заметно вырос», – констатировал директор.

Академик РАН, член Президиума РАН и заместитель генерального директора по науке и новым технологиям АО «Спецхимия» Юрий Михайлов подчеркнул большую роль Татарстана и КНИТУ в обеспечении крепкого и надежного оборонного щита Родины. Вместе с тем он призвал представителей академической и вузовской науки активнее работать над практическими решениями, чтобы сокращать время между лабораторными исследованиями и внедрением новых разработок в промышленность.

Поздравление от вице-президента Российской академии наук, академика Сергея Чернышева передал участникам форума академик Павел Стороженко.

Наставник с первого курса, стипендия до 50 тыс. рублей и гарантированное трудоустройство

Взаимодействие с предприятиями начинается еще во время учебы. О возможностях образовательно-профессионального трека «Ростех.Арсенал» – совместного проекта технологического университета и государственной корпорации «Ростех» – рассказала начальник департамента промышленной безопасности холдинга АО «Технодинамика» Екатерина Ионова.

По ее словам, программа предусматривает индивидуальную образовательную траекторию, углубленное изучение иностранных языков, практику-стажировку на предприятии с личным наставником с первого курса, стипендию до 50 тыс. рублей и гарантированное трудоустройство.

Так, будущие инженеры могут еще во время обучения познакомиться с производством и получить опыт работы по специальности.

«Здесь бурлит жизнь, и это очень здорово!»

Среди гостей – почетный доктор КНИТУ-КХТИ Владимир Стрельников, который высоко оценил роль вуза в подготовке научных кадров для отрасли. «Здесь бурлит жизнь, и это очень здорово!» – отметил он.

Директор Института проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения РАН Сергей Сысолятин также подчеркнул значение казанского вуза. Он отметил, что двери его института всегда открыты для выпускников КНИТУ-КХТИ, и передал поздравления от научного руководителя ИПХЭТ СО РАН, Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» академика Геннадия Саковича.

В программу форума вошли научные лекции, подготовленные учеными и представителями промышленности. Они посвящены как теоретическим, так и прикладным вопросам – от синтеза новых химических соединений до промышленной безопасности и современных технических средств защиты.

В течение следующих двух дней участники конференции также представят научно-практические доклады по химии и технологии энергонасыщенных материалов.