УНИКС в гостях встретится с кубанским «Локомотивом»

Фото: unics.ru

УНИКС встретится в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубанью». Игра пройдет в Краснодаре на арене «Баскет-холл», она начнется в 14.00 по московскому времени.

УНИКС подходит к игре с серией из шести побед (пяти – в Единой лиге и одной – в WINLINE Basket Cup) и вторым местом в турнирной таблице. У чуть-чуть отстающего и находящегося на третьей строчке кубанского «Локомотива» – тоже победная серия, но более короткая, из трех выигрышей.

За свою историю команды играли друг с другом 75 раз. УНИКС одержал победу в 43 матчах, тогда как «Локомотив-Кубань» – в 32. В прошлом регулярном чемпионате все четыре встречи остались за казанцами, хотя и не без труда, а в плей-офф клубы не встречались.

Пресс-служба Единой лиги ВТБ констатирует, что кубанцев может дополнительно мотивировать возможность вывести на паркет оптимальный состав (в предыдущих матчах не играли Алексей Покушевски и Тревелин Куин). Впервые выступит против своего бывшего клуба Маркос Найт, в сумме отыгравший за УНИКС два с половиной сезона.

При новом главном тренере Милане Каракаше казанская команда делает акцент на атакующие действия. Исторически агрессивный атакующий стиль игры характерен и для «Локомотива-Кубани».

«<...> ожидаем чрезвычайно сложный матч, исход которого, на мой взгляд, решат детали – в том, кто лучше навяжет свой баскетбол и воплотит игровой план. Для нас ключевыми моментами будут отсутствие потерь, качественная игра в переходе, а также подбор на своем щите, потому что именно в этих компонентах „Локо“ чрезвычайно силен. Конечно, нам важно остановить их лидеров <...>», – прокомментировал предстоящий матч Милан Каракаш.

Сильными сторонами краснодарской команды наставник казанцев назвал «универсальность игроков и глубина состава». «Даже несмотря на травмы, они продолжают выдавать отличные результаты», – подчеркнул он.