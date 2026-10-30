Из промышленности в дипломатию: кто стал первым генконсулом Белоруссии в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с первым Генеральным консулом Белоруссии в Казани Дмитрием Харитончиком. Встреча прошла в Доме правительства республики. Минниханов поздравил дипломата с назначением и обсудил с ним развитие торгово-экономических и других связей Татарстана с Белоруссией, сообщает пресс-служба Раиса РТ.





Рустам Минниханов поздравил Дмитрия Харитончика со вступлением в должность и пожелал успехов на новом ответственном посту

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Белоруссия – один из ключевых партнеров Татарстана

Решение об открытии Генерального консульства Белоруссии в Казани приняли весной 2026 года. До этого в городе работало отделение посольства Беларуси в России. О планах открыть генконсульство сообщалось на встрече Раиса РТ Рустама Минниханова с председателем Минского областного исполнительного комитета Алексеем Кушнаренко. Тогда стороны также обсуждали расширение сотрудничества и подписали план мероприятий на 2026–2027 годы.

Рустам Минниханов поздравил Дмитрия Харитончика со вступлением в должность и пожелал успехов на новом ответственном посту.

«Беларусь – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. В прошлом году наш товарооборот составил $718 млн. Мы успешно сотрудничаем с белорусскими предприятиями. В Минске работает представитель Татарстана. Осуществляется прямое авиасообщение между Минском и Казанью», – подчеркнул руководитель республики.

Раис РТ выразил благодарность Александру Лукашенко за внимание к сотрудничеству с Татарстаном, поддержку всех начинаний.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Харитончик до назначения в Казань возглавлял завод холодильников

Дмитрий Харитончик до назначения в Казань работал в промышленности, парламенте и региональных органах власти Белоруссии. Он родился в 1975 году в Жодино. К слову, здесь же родился заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко.

Харитончик около 17 лет проработал на Белорусском автомобильном заводе. В 2010–2012 годах занимал пост заместителя генерального директора БелАЗа по качеству.

Затем Харитончик стал депутатом Палаты представителей, где возглавлял комиссию по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи. В 2015–2018 годах работал заместителем председателя Могилевского облисполкома, а в 2018–2020 годах руководил областным Советом депутатов.

В феврале 2020 года его назначили заместителем министра промышленности Белоруссии. В марте 2024-го он возглавил ЗАО «Атлант», став генеральным директором компании и директором Минского завода холодильников.

На пост Генерального консула в Казани его кандидатуру согласовал Президент страны Александр Лукашенко 28 сентября 2026 года.

До Харитончика в Казани интересы Белоруссии представлял и. о. руководителя белорусского дипломатического представительства Виктор Щетько. В июне он завершил дипмиссию в Татарстане: Александр Лукашенко назначил его первым заместителем министра промышленности республики.

Минниханов встречался с Щетько в Доме Правительства Татарстана в июне. Раис поблагодарил дипломата за вклад в развитие сотрудничества двух регионов и пожелал ему успехов на новой должности. Также Минниханов вручил ему медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики», сообщала пресс-служба Раиса Татарстана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Промышленность и торговля: как Татарстан сотрудничает с Белоруссией

Сотрудничество Татарстана и Белоруссии развивается в первую очередь в промышленности. Один из примеров – торгово-производственная компания «МТЗ-Татарстан», созданная 11 апреля 2003 года как совместное предприятие с Минским тракторным заводом. Компания занимается поставками тракторной техники и запасных частей, а также развивает дилерскую сеть по всей России.

В 2010 году предприятие запустило собственный сборочный конвейер, а в 2012-м освоило сборку 13 моделей тракторов «Беларус» мощностью от 13 до 355 лошадиных сил. История и направления работы компании представлены на ее официальном сайте.

В феврале 2026 года Минниханов и Кушнаренко подписали план мероприятий на 2026–2027 годы в рамках соглашения о сотрудничестве. Документ направлен на развитие торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей. В частности, стороны обсуждали взаимодействие в промышленности, энергетике и поставки медицинского оборудования из Татарстана в Белоруссию, сообщает пресс-служба Раиса Татарстана.

В апреле 2026 года Татарстан также заключил соглашение о сотрудничестве с Брестской областью Белоруссии. Документ предусматривает взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. Подписи под ним поставили Минниханов и председатель Брестского областного исполнительного комитета Петр Пархомчик.

В Минске работает представительство республики. Между Казанью и Минском есть прямое авиасообщение.

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