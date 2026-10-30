Из промышленности в дипломатию: кто стал первым генконсулом Белоруссии в Казани
Генконсульство поможет белорусам в Татарстане решать вопросы пребывания и работы, а бизнесу – развивать связи между республиками
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с первым Генеральным консулом Белоруссии в Казани Дмитрием Харитончиком. Встреча прошла в Доме правительства республики. Минниханов поздравил дипломата с назначением и обсудил с ним развитие торгово-экономических и других связей Татарстана с Белоруссией, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Белоруссия – один из ключевых партнеров Татарстана
Решение об открытии Генерального консульства Белоруссии в Казани приняли весной 2026 года. До этого в городе работало отделение посольства Беларуси в России. О планах открыть генконсульство сообщалось на встрече Раиса РТ Рустама Минниханова с председателем Минского областного исполнительного комитета Алексеем Кушнаренко. Тогда стороны также обсуждали расширение сотрудничества и подписали план мероприятий на 2026–2027 годы.
Рустам Минниханов поздравил Дмитрия Харитончика со вступлением в должность и пожелал успехов на новом ответственном посту.
«Беларусь – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. В прошлом году наш товарооборот составил $718 млн. Мы успешно сотрудничаем с белорусскими предприятиями. В Минске работает представитель Татарстана. Осуществляется прямое авиасообщение между Минском и Казанью», – подчеркнул руководитель республики.
Раис РТ выразил благодарность Александру Лукашенко за внимание к сотрудничеству с Татарстаном, поддержку всех начинаний.
Харитончик до назначения в Казань возглавлял завод холодильников
Дмитрий Харитончик до назначения в Казань работал в промышленности, парламенте и региональных органах власти Белоруссии. Он родился в 1975 году в Жодино. К слову, здесь же родился заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко.
Харитончик около 17 лет проработал на Белорусском автомобильном заводе. В 2010–2012 годах занимал пост заместителя генерального директора БелАЗа по качеству.
Затем Харитончик стал депутатом Палаты представителей, где возглавлял комиссию по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи. В 2015–2018 годах работал заместителем председателя Могилевского облисполкома, а в 2018–2020 годах руководил областным Советом депутатов.
В феврале 2020 года его назначили заместителем министра промышленности Белоруссии. В марте 2024-го он возглавил ЗАО «Атлант», став генеральным директором компании и директором Минского завода холодильников.
На пост Генерального консула в Казани его кандидатуру согласовал Президент страны Александр Лукашенко 28 сентября 2026 года.
До Харитончика в Казани интересы Белоруссии представлял и. о. руководителя белорусского дипломатического представительства Виктор Щетько. В июне он завершил дипмиссию в Татарстане: Александр Лукашенко назначил его первым заместителем министра промышленности республики.
Минниханов встречался с Щетько в Доме Правительства Татарстана в июне. Раис поблагодарил дипломата за вклад в развитие сотрудничества двух регионов и пожелал ему успехов на новой должности. Также Минниханов вручил ему медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики», сообщала пресс-служба Раиса Татарстана.
Промышленность и торговля: как Татарстан сотрудничает с Белоруссией
Сотрудничество Татарстана и Белоруссии развивается в первую очередь в промышленности. Один из примеров – торгово-производственная компания «МТЗ-Татарстан», созданная 11 апреля 2003 года как совместное предприятие с Минским тракторным заводом. Компания занимается поставками тракторной техники и запасных частей, а также развивает дилерскую сеть по всей России.
В 2010 году предприятие запустило собственный сборочный конвейер, а в 2012-м освоило сборку 13 моделей тракторов «Беларус» мощностью от 13 до 355 лошадиных сил. История и направления работы компании представлены на ее официальном сайте.
В феврале 2026 года Минниханов и Кушнаренко подписали план мероприятий на 2026–2027 годы в рамках соглашения о сотрудничестве. Документ направлен на развитие торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей. В частности, стороны обсуждали взаимодействие в промышленности, энергетике и поставки медицинского оборудования из Татарстана в Белоруссию, сообщает пресс-служба Раиса Татарстана.
В апреле 2026 года Татарстан также заключил соглашение о сотрудничестве с Брестской областью Белоруссии. Документ предусматривает взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. Подписи под ним поставили Минниханов и председатель Брестского областного исполнительного комитета Петр Пархомчик.
В Минске работает представительство республики. Между Казанью и Минском есть прямое авиасообщение.
«Граждане Белоруссии в Татарстане получат дополнительную поддержку»
Открытие Генерального консульства Белоруссии в Казани даст гражданам республики дополнительную поддержку и поможет им увереннее чувствовать себя в Татарстане. Об этом заявил директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с «Татар-информом».
По его словам, многие белорусы переехали в Россию, живут и работают здесь, но продолжают поддерживать связь с родиной. Генконсульство станет для них дополнительной опорой и поможет решать вопросы, связанные с работой и пребыванием в регионе.
Он добавил, что консульство может быть полезно и россиянам. Деловые связи между Россией и Белорусcией укрепляются, однако правовые системы двух стран пока не полностью совпадают, несмотря на интеграционные процессы. Поэтому обращение в консульство поможет гражданам лучше разобраться в условиях ведения бизнеса и особенностях взаимодействия с белорусской стороной.