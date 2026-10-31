Стубб назвал три причины, по которым разговор с Путиным стал поворотным моментом

Президент Финляндии Александр Стубб назвал три причины, по которым телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным стал поворотным моментом. Об этом сообщает Rulehti.fi, передает РИА Новости.

По словам Стубба, это был его первый разговор с Путиным после вступления в должность президента Финляндии. Кроме того, финская сторона впервые получила непосредственную информацию о том, как российский лидер оценивает ситуацию на Украине. Третьей причиной Стубб назвал возможность напрямую передать Москве послание Киева.

Он уточнил, что инициаторами контакта стали он и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. По словам финского президента, они связались с Путиным по просьбе Украины, а сам разговор состоялся в подходящий момент.

Телефонная беседа прошла во вторник по инициативе европейской стороны. Лидеры обсудили недавние переговоры в Осло и визит спецпосланника Президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург. Путин также рассказал собеседникам о гуманитарной операции в Алешках и введении режима тишины в этом районе.

Президент России подчеркнул, что справедливый и долгосрочный мир возможен только при полном учете законных интересов России. Кроме того, он обратил внимание на конфронтационную политику стран ЕС и НАТО, которая, по его оценке, приводит к затягиванию боевых действий.