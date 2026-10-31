В Казани представили выставку «Снежный барс – живая легенда Алтая»

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

Фотовыставка «Снежный барс – живая легенда Алтая», посвященная сохранению одного из самых редких хищников планеты, начала работу в Казани. Экспозицию организовал Научно-исследовательский центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс», сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Посетить выставку можно до 20 декабря 2026 года по адресу: улица 2-я Ленинградская, 4.

Открытие приурочили к Международному дню снежного барса. Ирбис находится под угрозой исчезновения: его ареал сокращается, а скрытный образ жизни затрудняет изучение популяции. По оценкам биологов, в мире осталось от 3 до 7 тыс. особей. В России насчитывается 94 снежных барса, около половины из них обитают в горах Алтая.

На открытии выступила заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Ольга Манидичева. Она рассказала, что по поручению раиса республики в Алтае уже работает центр по сохранению снежного барса. Еще одну площадку открыли в Кыргызстане 23 октября, в Международный день защиты ирбиса, при поддержке президента страны.

Манидичева поблагодарила партнеров, которые участвуют в этой работе, и отметила важность привлечения к защите редкого хищника не только взрослых, но и детей.

Директор АНО «Научно-исследовательский центр сохранения биологического разнообразия „Снежный барс“» Вячеслав Долгов напомнил, что ирбис изображен на государственном гербе Татарстана и является символом республики.

Он рассказал о комплексной научной программе изучения и сохранения этого вида, которая объединяет исследования и практическую работу. Она охватывает генетику и поведение животных, ветеринарные технологии, создание криобанка биологических материалов и оценку территорий для выпуска барсов в природу.

Главная цель программы – вернуть снежного барса в естественную среду обитания. В этой работе научный центр сотрудничает с Казанским федеральным университетом и Институтом проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН.

Одним из главных событий открытия стал интерактивный квест «Знакомство с барсом», в котором участвовали более 200 детей из ближайших школ. На семи игровых станциях школьники сравнивали следы животных, слушали записи рыка ирбиса и проверяли, насколько хорошо умеют прыгать.

На мастер-классе они делали памятные брелоки, а в тематической фотозоне могли сфотографироваться. Кроме того, эксперты рассказывали гостям о возвращении снежных барсов в естественную среду обитания.

На информационных стендах посетители могут узнать о местах обитания ирбисов, их повадках и численности, а также о природоохранных инициативах научного центра. QR-коды ведут на сайт проекта, где можно подробнее познакомиться с его работой и поддержать программу сохранения вида.

На торжественное открытие пришли представители Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, Казанского федерального университета и научного центра. Особым гостем стал маскот хоккейного клуба «Ак Барс» – Белый ирбис, который стал символом выставки.

Экспозиция вошла в экопроект «Сохраним снежных барсов вместе». В феврале 2026 года в его рамках подписали соглашение о финансировании программы восстановления популяции ирбисов на базе питомника НИЦ «Снежный барс» в Республике Алтай. Проект предусматривает развитие научной базы центра и поддержку его природоохранной работы. Он соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».