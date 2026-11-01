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Происшествия 1 ноября 2026 13:58

Четыре человека погибли из-за атак ВСУ по автомобилям в ЛНР

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Четыре человека погибли, еще двое получили ранения в результате вражеских ударов в ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

По его данным, накануне вечером в Беловодском округе неонацисты атаковали автобус, который развозил работников маслозавода после смены. Погиб мужчина, две женщины пострадали.

Кроме того, на участке дороги Старобельск — Беловодск вражеский БПЛА атаковал легковой автомобиль, погибли женщина и мужчина. Еще один удар по гражданскому автомобилю враг нанес в районе села Раздольное Старобельского округа. Погиб мужчина.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Раненым желаю скорейшего выздоровления», – написал Пасечник в МАКС.

#атака БПЛА #ЛНР #всу
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