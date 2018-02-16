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Экономика и финансы

Меркель не увидела опасности в газопроводе «Северный поток — 2»

16 февраля 2018, 22:27

Премьер Польши Матеуш Моравецки отметил, что не разделяет мнение Меркель.
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(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). ФРГ считает газопровод «Северный поток — 2» экономическим проектом, который не представляет угроз. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на канцлера Германии Ангелу Меркель.

«„Северный поток — 2“ не представляет угрозы для диверсификации источников энергии, это типичный экономический проект», — цитируют Wiadomosci Меркель, которая приняла участие в переговорах с Премьером Польши Матеушем Моравецким. Моравецки отметил, что не разделяет ее мнение.

Ранее польский Премьер заявил, что запуск газопровода может привести к войне между Россией и Украиной.


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